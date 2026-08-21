¿Habrá reconciliación? La postura de Guillermo y Kate ante el inesperado regreso de Harry y Meghan

Que el príncipe Harry y Meghan Markle regresen a vivir al Reino Unido ha sido toda una sorpresa. Después de seis años instalados en California (Estados Unidos) para poner tierra de por medio con la familia real británica, la pareja ha decidido volver a instalarse en Londres. Una noticia que ha dejado al mundo entero boquiabierto, pero ¿cómo se lo han tomado en el Castillo de Windsor?

Príncipe Harry y Meghan Markle | Gtres

Según ha podido saber la revista HELLO!, el rey Carlos III está encantado de tener finalmente a todos sus nietos cerca y poder disfrutar de ellos sin necesidad de tanta logística. Sin embargo, su primogénito, el príncipe Guillermo, no compartiría el mismo entusiasmo.

La relación entre los hermanos sigue estando totalmente fracturada y, aunque no ha habido ningún comunicado oficial por parte de los príncipes de Gales, fuentes cercanas aseguran que la noticia no ha sentado nada bien al heredero. Entre otras cosas, por haberse enterado y anunciado a través de los medios. Cabe recordar que, pese a su vuelta a suelo británico, Harry y Meghan mantendrán su estatus de miembros no oficiales de la Casa Real.

Príncipe Guillermo | Gtres

La gran preocupación de Guillermo y Kate

Tal y como señala Vanity Fair, Guillermo y Kate Middleton estarían "muy preocupados" por la posibilidad de que, con el paso del tiempo, los duques de Sussex acaben asumiendo ciertos compromisos en representación de la Corona, lo que a su juicio podría perjudicar la imagen y reputación de la institución.

El príncipe de Gales sigue sin confiar en su hermano pequeño tras la publicación en 2023 de sus polémicas memorias, donde salieron a la luz episodios familiares muy incómodos. En esta misma línea, la BBC apunta a que "el príncipe de Gales no está dispuesto a perdonar ni a olvidar", y que todo su equipo trabajará para evitar que el tsunami mediático que acompaña a Harry interfiera en la agenda pública de los príncipes de Gales durante los próximos meses.

Los príncipes Guillermo y Harry | Getty Images

¿Busca Harry una reconciliación familiar?

"Me encantaría reconciliarme con mi familia. Ya no tiene sentido seguir peleando; la vida es demasiado valiosa y no sé cuánto tiempo le queda a mi padre", confesaba el propio Harry en una entrevista con la BBC. Unas palabras que cobran especial relevancia ahora que su regreso a la capital británica es una realidad.

Ese acercamiento ya comenzó a gestarse con su padre a raíz del diagnóstico de cáncer del monarca en 2024. Sin embargo, las heridas con su hermano parecen ser mucho más profundas. Como recoge la prensa británica citando a la escritora experta en realeza Valentine Low, a Guillermo no le afecta la presión popular: "Si no quiere reconciliarse con su hermano por los agravios que siente que le ha hecho, no lo hará". No obstante, la especialista admite que el simple hecho de compartir espacio geográfico "aumenta las probabilidades de un acercamiento".

Carlos III, el príncipe Guillermo, Kate Middleton, Meghan Markle y el príncipe Harry | Gtres

¿Volveremos a ver a los "Fab Four" -Harry, Meghan, Kate y Guillermo- paseando juntos como en los viejos tiempos? Solo el tiempo lo dirá.