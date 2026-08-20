El sérum dental se hace viral como truco para blanquear los dientes: los expertos advierten de sus riesgos

El verano es sinónimo de vacaciones, bodas, comuniones y celebraciones, y con ellas aumenta también el deseo de lucir una sonrisa más blanca. En redes sociales, esta búsqueda ha dado lugar a todo tipo de trucos y productos que prometen resultados rápidos sin necesidad de acudir al dentista.

El último en hacerse viral es el sérum dental, un producto que promete mejorar el aspecto de los dientes en pocos días, pero que, según los expertos, no debe confundirse con un blanqueamiento real.

El doctor Iván Malagón, especialista en ortodoncia invisible, advierte de los riesgos de recurrir a este tipo de soluciones sin supervisión. El odontólogo recuerda que una sonrisa bonita no depende únicamente de su color y que, antes de realizar cualquier tratamiento para aclarar los dientes, es fundamental comprobar que la boca está sana.

Sonrisa | Magnific

El sérum dental no blanquea los dientes

Los llamados sérums dentales se han convertido en una de las últimas tendencias de belleza en redes sociales. Se presentan como fórmulas capaces de blanquear, fortalecer el esmalte o incluso reducir la sensibilidad. Sin embargo, el doctor Malagón explica que su efecto es principalmente superficial y temporal.

Estos productos pueden ayudar a eliminar determinadas manchas externas y dejar una sensación de mayor limpieza, pero no consiguen modificar de forma real el color del diente. Para lograr un blanqueamiento propiamente dicho se utilizan ingredientes como el peróxido de hidrógeno o el peróxido de carbamida, siempre con una pauta adecuada y bajo control profesional.

Mujer haciéndose un blanqueamiento en el odontólogo | Magnific

Además, algunos productos destinados a reducir la sensibilidad pueden actuar de manera temporal sobre la dentina, llegando a ocultar molestias que podrían estar relacionadas con problemas que necesitan atención odontológica, como una caries o una enfermedad de las encías.

Los trucos caseros pueden dañar el esmalte

El sérum dental se suma a una larga lista de métodos que se han popularizado en internet. Entre ellos se encuentran el carbón activado, el bicarbonato, el limón, las tiras blanqueadoras o determinados lápices blanqueadores utilizados sin supervisión.

El problema, según el especialista, es que algunos de estos métodos recurren a sustancias abrasivas que pueden desgastar el esmalte. Y una vez que esta capa protectora se pierde, no vuelve a regenerarse. El resultado puede ser un aumento de la sensibilidad y, a largo plazo, una apariencia más amarillenta del diente al quedar más expuesta la dentina, que presenta un tono naturalmente más oscuro.

Sonrisa | Magnific

"Cada verano vemos más pacientes que llegan a la consulta con las encías irritadas y el esmalte dañado por haber probado un método que vieron en redes", explica el experto. "Lo que promete un resultado en 48 horas normalmente esconde un desgaste que no se ve a simple vista", añade.

Una revisión antes de cualquier blanqueamiento

Ante el aumento de estos tratamientos exprés, el odontólogo recomienda realizar una revisión antes de comenzar cualquier procedimiento para aclarar los dientes. Esta exploración permite detectar caries, inflamación de las encías o problemas de sensibilidad que deberían tratarse antes de un blanqueamiento.

El especialista también aconseja desconfiar de los resultados inmediatos y evitar productos sin garantías o adquiridos por internet sin conocer su composición. En el caso de los tratamientos con peróxido, recomienda utilizarlos siguiendo siempre las indicaciones de un profesional.

Mujer sonriendo | Magnific

Porque, tal y como resume el doctor Malagón, "una sonrisa bonita no es solo una sonrisa blanca: es una sonrisa sana". Antes de buscar el blanco perfecto para las fotografías de verano, bodas o vacaciones, la prioridad debería ser mantener unos dientes y unas encías saludables.