Joaquín Torres y Raúl Prieto se intercambian unos mensajes por su aniversario con los que zanjan los rumores de crisis

La boda hace un año de Joaquín Torres y Raúl Prieto fue uno de los últimos momentos de felicidad del arquitecto antes de su calvario que se inició con aquel aparatoso accidente de moto que le llevó a ser varias veces operado.

Tras ello, su madre falleció en mitad de una disputa familiar. Por si fuera poco, comenzó a especularse que su relación con su marido estaría deteriorándose en medio de este drama. Nada más lejos de la realidad.

Raúl Prieto y Joaquín Torres, en Madrid | Gtres

Justo el día de su primer aniversario, ambos se han lanzado mensajes a través de las stories de Instagram, demostrándose todo el amor que sienten el uno por el otro.

Raúl Prieto ha querido tener un bonito gesto con su marido subiendo una foto de los dos el día de su boda en Sevilla con las palabras "Amor eterno" y con la canción Me quedo contigo, de Miguel Campello.

Instagram stories de Raúl Prieto | Instagram @raulprietogil

Horas más tardes, el arquitecto respondía a esta imagen con un profundo texto en el que ensalzaba su amor por el periodista y repasaba de nuevo sus momentos más tristes.

"Hoy hace un año, Raúl Prieto y yo nos dimos el sí quiero en una maravillosa ceremonia en Casa Pilatos en Sevilla. Delante de nuestras familias y amigos. Ese día fue maravilloso, pero no hacía más que confirmar una relación tremendamente solida, que empezaba una década atrás. Ese gran día ya faltaron mis padres. Mi madre no pudo estar conmigo... Mamá ya estaba preparando su partida. Ha sido un año terrible. El mas duro sin duda de mi vida, donde un accidente en moto lo agravó todo, pero la partida agónica y larga de mamá lo marcó aún más. El sufrimiento de mamá por ver la traición de un hijo, de su hijo Julio, fue también mi sufrimiento... y de algún modo el sufrimiento de todos los que me querían. Estoy aprendiendo a vivir sin ella, pero el vacío es tan desolador, mi dolor físico por las consecuencias del accidente, incluida una terrible infección de huesos, se minimizaba con el terrible dolor que me producía la partida de mamá... Y este estado físico y anímico afectaba todo mi vivir, y obviamente mi relación con Raúl... pero, digo una vez mas, alto y claro que jamás hubo crisis", ha asegurado Torres.

Instagram stories de Joaquín Torres | Instagram @acerojoaquintorres

"Raúl no desfalleció ni un solo día, ni un solo segundo, siempre a mi lado y apoyando, sustentando, y obviamente sufriendo conmigo. ¿Esto es una crisis? No, en absoluto. Jamás ha habido ni hay crisis. Lo que ha habido es un momento muy difícil de nuestras vidas, que estamos superando juntos. Porque nuestra relación es sólida, muy sólida. Para lo bueno y para lo malo. Pero obviamente en lo malo, uno es mucho más vulnerable. Hoy, como hice hace un año, grito al mundo que amo a Raúl, y que es, y será siempre el amor de mi vida", concluyó su alegato Joaquín.