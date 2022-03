Jesulín de Ubrique se sincera con Roberto Leal y cuenta cuál es su mayor miedo

Jesulín de Ubrique ha regresado a la televisión para participar en el programa de Antena 3 'El Desafío', donde se ha puesto a prueba, y le ha hecho frente a su mayor miedo, tal y como le confesó al presentador, Roberto Leal.

Jesús Janeiro llevaba mucho tiempo alejado del foco mediático, hasta hace unos meses, cuando se conoció que estaba esperando otro hijo junto a su mujer, Maria José Campanario. Ahora, se ha lanzado a esta aventura, y se enfrenta a unos retos completamente nuevos para él.

La verdadera razón por la que ha participado en 'El Desafío'

Jesulín de Ubrique llegó pisando fuerte y dándolo todo, de hecho, no dudó en ser totalmente sincero con Roberto Leal, a quién confesó la verdadera razón por la que decidió participar en el concurso.

"¿Quién te ha metido en este lío?" le preguntó Roberto Leal, a lo que el torero le respondió: "Soy una persona que me gusta el desafío y las emociones fuertes, pero cuando he llegado aquí y he visto las pruebas…".

El torero ha admitido que aunque no sabe hasta dónde llegará, "es bonito empezar".

Jesulín de Ubrique se enfrenta a sus mayores miedos

Uno de los mayores miedos de Jesús Janeiro son los espacios cerrados. Tal y como confirmó él mismo, "los espacios cerrados me dan un poco de ansiedad".

En 'El Desafío', se tuvo que enfrentar a una prueba de escapismo, donde el torero debía salir de una caja completamente cerrada y llena de arena. Una prueba muy agobiante, sobre todo para alguien que sufre de claustrofobia.

"Meterte en una caja apretado, y que encima te echen 500kg de tierra encima, y sin poder respirar…" definitivamente, una prueba que puso al límite a jesulín.

Y otro impedimento añadido: llevaba puestas unas esposas que limitaban su movimiento de manos. Definitivamente, fue una noche repleta de emociones fuertes para Jesús Janeiro.

