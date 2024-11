Jaydy Michel, cansada de que le pregunten por su ex, Alejandro Sanz: "Te lo voy a presentar"

Jaydy Michel aparecía deslumbrante este miércoles ante los medios posando como la presentadora de la gala ELLE Four Future, que tuvo lugar en el exclusivo hotel Four Seasons de Madrid, donde Richard Gere y su mujer, Alejandra Silva, recibieron el premio Elle Eco Award 2024 por su labor social y medioambiental a través del proyecto Sierra A Mar y Xala With Heart Foundation.

Richard Gere y su mujer Alejandra Silva en Madrid | Gtres

La mexicana se mostró muy orgullosa de que el famoso actor de Hollywood haya apostado por ella como presentadora de la gala: "Él ha confiado en mí para presentar esta gala y yo creo que sobre todo por lo que nos acontece a todos, que es el cuidar la naturaleza y estar más conscientes, porque es maravilloso vestirnos de gala y estar todos deslumbrantes esta noche que yo creo que todos hemos hecho un esfuerzo por lucir nuestras mejores galas, pero sin olvidar jamás todo lo que está pasando".

Jaydy Michel posando para la prensa | Gtres

Sobre cuál es la relación que le une con Richard Gere, Jaydy ha contado orgullosa la labor que hace el actor con la fundación Xala, que está en Costa Alegre, Jalisco, México, su tierra: "No puedo decir más detalles, pero yo creo que la labor que están haciendo es muy buena, porque no es sólo desarrollar, sino desarrollar con conciencia una parte de México que es un paraíso, tienen que ir, es precioso, y ellos se están dedicando a cuidar la biodiversidad, la naturaleza, que sea un desarrollo con conciencia y sobre todo cuidar también a la gente de ahí". Unas declaraciones donde destaca principalmente la labor humanitaria del matrimonio.

De lo que no ha querido hablar ha sido sobre su ex y padre de su hija, Alejandro Sanz, muy de actualidad tras confirmar su relación con Candela Márquezposando juntos en la alfombra roja de los Grammy Latinos: "Tú siempre me preguntas por Alejandro, te lo voy a presentar para que le preguntes a él". Y es que tal y como confesaba: "No lo he visto, no sé".