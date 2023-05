Javier Ungría responde a la últimas declaraciones de Elena Tablada antes de verse en el juicio: "Me da rabia por mi hija"

Hace poco más de un mes que saltó a la crónica social que Elena Tablada y Javier Ungría se verían próximamente las caras en los juzgados por motivos económicos, tal y como al menos apuntó en exclusiva la revista Semana. Y es que, pese a que en un principio parecía que su separación se había llevado a cabo en términos amistosos, la citada revista aseguraba que ambos habían acabado "como el rosario de la aurora".

Sin embargo, durante la espectacular fiesta que la firma Mó de Multiópticas celebró en Madrid hace unas semanas, la diseñadora de joyas habló alto y claro para desmentir que su cita en los tribunales se debiera a cuestiones financieras: "Por supuesto que no. Yo solo quiero lo mejor para mis hijas y que mis hijas estén juntas y se críen unidas", revelaba.

Tras sus sonadas declaraciones, era el empresario el que días más tarde aseveraba que las palabras de su exmujer eran "estrategias" de cara a la batalla legal que tienen por su hija Camilla. Algo a lo que, incrédula, la hispanocubana reaccionaba reconociendo que dudaba que él hubiese dicho eso pero que "obviamente no es cierto".

Ahora, los micrófonos de GTRES pillaban en exclusiva a Ungría este pasado 22 de mayo en Madrid y le preguntaban por la guerra judicial que ahora les enfrenta. Asegurando que está "bien dentro de lo que cabe" y que "los dos" son conocedores de que el juicio tendrá lugar "en breve", Javier responde un "ya, bueno, cada uno" cuando la reportera le comenta que la influencer "ha dicho que se siente engañada y que lleva sintiéndose engañada mucho tiempo".

Sobre si sabe a qué se refiere con esas declaraciones, el empresario español explica que "no, yo la verdad es que no lo sé": "Mira, cuando uno habla sabiendo que sugiere o propone cosas, sabiendo que el otro no va a decir nada, pues es sencillo. Pero no voy a desmentir ninguna tontería, porque he escuchado tal cantidad de chorradas que no voy a decir nada al respecto", ha proseguido.

"¿Se está aprovechando de tu silencio?", le pregunta la periodista. "No tengo ni idea, la verdad. Cada uno tiene su estrategia y sus cosas. Y bueno, yo no me voy a meter a esas cosas. Me da rabia un poco por mi hija, sobre todo, pero bueno, cuando tenga que contestar ya contestaré. Aquí no", admite.

Volviendo a recalcar que "claro que se sabe la fecha, la sabemos los dos", el exmarido de la creadora de contenido afirma que "por eso ahora salen estas cosas de repente de la nada. Es bastante predecible todo".