Jacobo Fitz James se enfada con la prensa y su mujer Inka toma el relevo y habla de la relación entre los hermanos

Es sabido que Jacobo FitzJames Stuart y Martínez de Irujo, es el hermano más hermético de todos los hijos de la duquesa de Alba. Y es que son muy pocas las ocasiones en las que la prensa tiene acceso a él...

Recientemente el hermano de Eugenia Martínez de Irujo era grabado en la estación de Atocha de Madrid junto a su mujer, Inka Martí, con quien lleva más de 20 años casado.

Una situación bastante incómoda donde Jacobo se mostró muy agobiado con los medios y las preguntas que le estaban haciendo: "Por favor, me puede dejar en paz", contestó mostrándose muy molesto.

Jacobo Fitz James Stuart, en la estación de Atocha | Europa Press

Quien sí que habló y de lo más simpática fue su mujer Inka, la mujer de Jacobo dedicó unos minutos a la prensa y reveló el motivo por el que habían viajado hasta Sevilla: "Hemos estado en una suelta de linces fantástico, con la Junta de Andalucía, en la Sierra de Aranda, estaba David Broncano... muy bien". Un acontecimiento que ha definido como una "experiencia muy buena. Es lo más emocionante que uno se pueda imaginar".

Allí, coincidieron con la hermana de Jacobo, Eugenia, con quien mantiene una estupenda relación: "Hemos estado con Eugenia y Narcís, Jacobo y Eugenia se llevan maravillosamente".

Inka Martí, la mujer de Jacobo Fitz James Stuart | Europa Press

A quien no han podido ver ha sido a su otro hermano Cayetano, que próximamente se casará con su novia Bárbara Mirjan. Una boda de la que de momento no puede desvelar más datos porque no sabe si asistirán: "No lo sé, vamos a ver cuando sepamos más datos".