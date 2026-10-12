El tierno momento de Felipe VI con la princesa Leonor cuando a su hija se le cae el Toisón de Oro durante el desfile

Los Reyes Felipe VI y Letizia han presidido este lunes, acompañados por la Princesa Leonor y la infanta Sofía, el tradicional desfile militar con motivo del Día de la Fiesta Nacional. La Familia Real ha vuelto a reunirse al completo en una de las citas más destacadas de su agenda institucional, en una jornada marcada también por el próximo viaje de los monarcas a Ceuta y Melilla, donde estarán los días 13 y 14 de octubre, respectivamente.

La celebración ha congregado a numerosas autoridades y ciudadanos en las calles de Madrid, en un acto de homenaje a las Fuerzas Armadas que ha recorrido el paseo del Prado y el paseo de Recoletos hasta llegar a la plaza de Colón. En esta edición participan 4.380 efectivos de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones, además de un amplio despliegue de aeronaves, vehículos y unidades a caballo. Entre las novedades destaca la participación por primera vez en este desfile del vehículo de combate sobre ruedas 8x8 Dragón del Ejército de Tierra.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden juntos el desfile del Día de la Hispanidad | Gtres

Uno de los focos de atención ha estado en la Princesa Leonor, que ha acudido con el uniforme militar del Ejército del Aire y del Espacio, el último en el que completó su formación castrense. Sin embargo, esta edición tiene un significado especial, ya que la heredera al trono ha regresado al desfile después de finalizar los tres años de preparación militar en las academias de Tierra, la Armada y el Aire. De esta manera, su aparición refleja el cambio de etapa que atraviesa, ahora centrada en sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.

La anécdota de la princesa Leonor

Durante el acto, la princesa también ha protagonizado un pequeño momento espontáneo cuando sin querer se le ha caído al suelo el Toisón de Oro. Un detalle que ha llamado la atención en una jornada en la que Leonor vuelve a acaparar las miradas tanto por su uniforme como por la evolución de su papel institucional. Momentos después, su padre, el rey Felipe VI, se lo colocaba en tribuna.

El rey Felipe VI le coloca el Toisón de Oro a la princesa Leonor | Getty

Por su parte, la infanta Sofía ha viajado desde París, donde cursa el segundo año de sus estudios en el Forward College, para acompañar a sus padres y a su hermana en esta jornada.

Tras el desfile, los Reyes ofrecerán la tradicional recepción en el Palacio Real de Madrid, a la que asistirán representantes de distintos ámbitos de la sociedad y de las ciudades autónomas. Este encuentro adquiere especial relevancia en vísperas de la visita de Felipe VI y doña Letizia a Ceuta y Melilla, un desplazamiento histórico en el que ambos dormirán por primera vez en Ceuta y que refuerza el carácter institucional de una celebración que este año tiene la mirada puesta en los próximos compromisos de la Corona.