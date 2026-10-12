Hoy, 12 de octubre, es uno de los días más importantes para la Familia Real y para el resto de españoles. El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía presiden el desfile militar del Día de la Hispanidad 2026.

Uno de los momentos más emotivos del desfile ha sido durante el homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas que dieron su vida en acto de servicio por España, cuando hemos visto cómo la bandera nacional se izaba mientras sonaba el himno de España y sonaban las salvas de ordenanza.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden juntos el desfile del Día de la Hispanidad | Gtres

Sin embargo, la anécdota del día la ha protagonizado la princesa Leonor cuando se le ha caído la insignia del Toisón de Oro. La heredera al trono la ha recogido, se la ha guardado en el bolsillo y unos instantes después su padre, el rey Felipe VI, se la colocaba en tribuna.

Es la primera vez que la princesa Leonor asiste a este desfile desde que terminó su formación militar y para la ocasión luce el uniforme del Ejército de Tierra, el mismo que vistió en 2023 cuando participó como dama cadete de la Academia General Militar de Zaragoza.

Por su parte, la infanta Sofía también ha acompañado a su familia después de viajar desde París, donde está estudiando actualmente el segundo curso en el Forward College. Tras este acto, los Reyes viajarán a Ceuta y Melilla el 13 y 14 de octubre.