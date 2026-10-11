La desesperación de Omar Montes tras escaparse su perro al que finalmente ha recuperado: "Me voy a desmayar"

Omar Montes ha vivido horas de angustia después de que su perro, llamado Batman, se escapara de su casa. Una situación que le mantuvo visiblemente preocupado durante este fin de semana y que llegó a superarle ante la incertidumbre de no saber dónde se encontraba su mascota.

"Se ha escapado mi perrito, el Batman. Hacía ya un año que no se escapaba y de repente no está en mi casa", dijo en un vídeo subido a las historias de Instagram, comentando que sus otros dos perros sí seguían en casa. "Si alguien ha visto por el monte de Boadilla que me diga algo porque ya sabéis como soy yo con mis perritos", pidió en su llamamiento.

El perro de Omar Montes | Instagram @omarmontes

En medio de la búsqueda, el cantante se enteró por el reportero de Europa Press de que dos personas aseguraban haber encontrado al animal.

"Enséñamelo, porque estoy ya que me voy a desmayar", le pidió al reportero más esperanzado pero aún con el susto en el cuerpo.

Poco antes, dos vecinos se habían acercado en bicicleta al domicilio del cantante para comunicar que habían encontrado al perro. Mientras, el cantante intentaba sobrellevar la situación refugiándose en sus amigos, junto a quienes buscaron al perro.

Finalmente, la historia ha tenido un desenlace feliz y, ya de madrugada, compartió en sus redes sociales un vídeo junto a Batman tras la angustia y la incertidumbre vividas.