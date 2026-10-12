La reina Letizia recupera un vestido rosa y luce una joya histórica de Victoria Eugenia en el Día de la Hispanidad 2026

La Reina Letizia ha vuelto a apostar por la moda española en una de las citas más señaladas de la agenda institucional. Con motivo del Día de la Hispanidad, este lunes 12 de octubre, ha recuperado un vestido rosa empolvado que ya lució durante el viaje de Estado a China del pasado año y lo ha combinado con una de las joyas más especiales del joyero real: un broche de diamantes y perlas que perteneció a la Reina Victoria Eugenia.

La reina Letizia durante el desfile militar del Día de la Hispanidad 2026 | Gtres

La mujer de Felipe VI ha elegido un diseño de 'The 2nd Skin Co.', de cuello a la caja, manga francesa, cintura entallada y falda midi de corte evasé. Una propuesta de líneas sencillas y tono pastel que estrenó en noviembre de 2025, durante la ceremonia de bienvenida celebrada en China. En aquella ocasión, el vestido quedó parcialmente cubierto por un abrigo gris con flores de Carolina Herrera, mientras que este lunes ha podido lucirlo sin prendas exteriores.

El complemento más destacado de su estilismo ha sido el broche histórico, una pieza que forma parte de las conocidas como joyas de pasar, destinadas a transmitirse de Reina en Reina. La joya, compuesta por una perla grisácea rodeada de diamantes y otra perla en forma de pera que cuelga de ella, ha acompañado en distintas ocasiones a las mujeres de la Familia Real. Doña Letizia la lució por primera vez durante la Pascua Militar de 2019.

La reina Letizia durante el desfile militar del Día de la Hispanidad 2026 | Gtres

Para completar el conjunto, la Reina ha vuelto a recurrir a su anillo de Coreterno y ha incorporado otro diseño de Gold&Roses, el modelo I Am Red, realizado en oro rosa, diamantes y rubíes, que pertenece a la Princesa Leonor y que esta estrenó en junio de 2024, durante los actos por el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI. Unos zapatos destalonados de tacón sensato y un bolso de mano en tonos rojizos han puesto el broche final a su elección para la Fiesta Nacional.

Con este estilismo, Doña Letizia ha combinado la reutilización de prendas de su armario con una joya cargada de historia familiar, en una jornada en la que ha presidido junto al Rey Felipe VI los actos del 12 de octubre, acompañados por la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.