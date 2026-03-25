Isabelle Junot asegura que "está lista" para la llegada de su segunda hija: "Me apetece un montón"

En un momento vital muy significativo, Isabelle Junot ha presentado su nueva colaboración con la marca Minicoton, una colección pensada para acompañar a madres y bebés en sus primeros meses juntos. Lo hace, además, en plena recta final de su segundo embarazo, esperando a su segunda hija, lo que ha marcado el proceso creativo como el enfoque de los productos.

La empresaria e influencer, que ya es madre de una niña, vive esta etapa con una mezcla de emoción y realismo. Su experiencia previa ha sido clave para diseñar una colección que no solo destaque por su estética, sino también por su funcionalidad.

En palabras de la propia Junot, el proceso creativo ha sido libre y muy personal: "Es un proceso creativo que me encanta, como que no hay una manera correcta de hacerlo, simplemente hay que fusionar las ideas e intentar buscar lo que más te refleja".

La influencia de la maternidad

Uno de los pilares de la colección es, precisamente, la mirada práctica que aporta su experiencia como madre. Junot ha querido ir más allá de lo visual para crear productos útiles en el día a día: "Al ser madre ya sabes un poco más qué esperar y qué cosas necesitas, hay la parte estética, pero también hay la parte práctica".

En este sentido, la colección incluye elementos pensados para facilitar la rutina con el bebé, como bolsos organizados con compartimentos específicos: "Dentro del bolso hay como las típicas cosas donde pones el biberón o compartimentos", explicaba. Una visión que conecta con una maternidad real, donde el diseño debe convivir con la funcionalidad.

Isabelle Junot en la presentación de su colección con Minicoton | Gtres

Además, Isabelle reivindica el factor emocional de estos objetos: "Pensar más allá de lo estético y usar también lo práctico para que sea parte de tu viaje con tu hijo, que puedas crear esa historia".

La recta final del embarazo

Durante la presentación, Junot también compartió cómo está viviendo las últimas semanas antes de dar a luz. "Estoy fenomenal, la verdad. Obviamente un poco más cansada, pero con mucha ilusión", confesó.

"Hemos empezado a hacer la maleta del hospital, las primeras puestas y todo, y es verdad que en los últimos días se me iba haciendo un poco más real todo", comentó sobre la preparación para la llegada del bebé. "Yo no sé si estoy lista para esto", añadió, una sensación habitual en muchas futuras madres, entre la emoción y la incertidumbre.

Isabelle Junot en la presentación de su colección con Minicoton | Gtres

Sin embargo, ese vértigo inicial parece haber dado paso a la ilusión: "Ahora que he venido y que tengo todo listo, ahora sí que estoy lista y ahora me apetece un montón".

Una hermana mayor ilusionada

Otro de los aspectos que más ilusión le generan es ver cómo su hija está viviendo la llegada del nuevo miembro de la familia. Según cuenta, la pequeña está "feliz, por ahora está encantada".

La celebridad ha querido implicar a su primera hija desde el principio: "Yo le doy mucho protagonismo para que sea su ilusión también", ha relatado. Aunque reconoce que habrá que ver cómo evoluciona cuando el bebé nazca, se muestra optimista.

Isabelle Junot en la presentación de su colección con Minicoton | Gtres

Así, entre preparativos, emoción y creatividad, Isabelle Junot afronta una nueva maternidad que, lejos de frenar su actividad, se convierte en una fuente de inspiración tanto personal como profesional.