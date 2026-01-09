Isabelle Junot, tras la reciente muerte de su padre Philippe: "Ha tenido una vida muy larga y muy feliz"

Isabelle Junot ha sacado fuerzas para atender a la prensa a las puertas de su domicilio en Madrid horas después del fallecimiento de su padre, Philippe Junot, a los 85 años mientras disfrutaba de unos días en la capital española junto a su hija mediana, su yerno Álvaro Falcó Chávarri, y su nieta Philippa, a los que estaba muy unido y con los que en los últimos tiempos pasaba largas temporadas.

Philippe Junot, junto a su hija Isabelle Junot y Álvaro Falcó, en 2018 | Gtres

Como ha revelado su entorno a la revista ¡HOLA! se fue en paz, feliz y tranquilo. "Se apagó como una vela" han expresado emocionados, informando además de que no habrá ninguna despedida pública ni multitudinaria al popular playboy francés, que alcanzó la fama mundial tras su breve boda con una jovencísima Carolina de Mónaco en 1978, que llegaba a su fin dos años después por las presuntas infidelidades del empresario a la hija de Rainiero de Mónaco y Grace Kelly.

Boda de Philippe Junot y Carolina de Mónaco | Gtres

Su último adiós será íntimo y en la más estricta intimidad por expreso deseo de los cuatro hijos de Philippe -Victoria, Isabelle, Alexis y Chloe-, sus restos mortales están a la espera de ser trasladados a Cannes cuando su familia arregle el papeleo correspondiente, aunque como han asegurado más adelante se celebrará una misa funeral para que todo aquel que lo desee pueda despedirse del francés.

En estos duros momentos, Isabelle reparecía ante las cámaras arropada en todo momento por su marido, Álvaro Falcó. Con una serenidad admirable, la socialité ha agradecido el respeto de la prensa y ha revelado cómo fueron los últimos momentos de su padre: "Bien, estar ahora todos juntos, en familia. Muchas gracias por vuestro cariño y siempre estar ahí. Al final se ha ido en paz, y es muy triste obviamente, pero ha tenido una vida muy larga y muy feliz, y estamos muy agradecidos de haberle tenido como padre" ha expresado al abandonar su casa en el centro de la capital.

Isabelle Junot atendiendo a la prensa | Gtres

Embarazada de su segundo hijo, una niña que llegará al mundo a principios de la próxima primavera, la íntima amiga de Tamara Falcó se ha tocado instintivamente su barriga y ha desvelado que su embarazo va "fenomenal". "Mucho que agradecer, ahora mirar hacia adelante, así que gracias" ha concluido, mirando al futuro con optimismo por la llegada del nuevo miembro de la familia a pesar de la muerte de su padre.