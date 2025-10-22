Úrsula Corberó enseña lo mucho que ha avanzado su embarazo

El 9 de septiembre, Úrsula Corberóanunciaba a través de redes sociales su embarazo, la actriz espera su primer hijo junto a su novio, Chino Darín, con quien mantiene una relación desde hace casi diez años.

Una noticia que fue una auténtica sorpresa para todos sus seguidores y que compartió con esa naturalidad que tanto le caracteriza, vestida de blanco y enseñando su tripa: "Esto no es IA", aseguraba por si alguno lo dudaba...

La famosa pareja lleva saliendo desde 2016, tras conocerse mientras rodaban la serie de Antena 3, La Embajada, donde Úrsula y Chino interpretaban a una pareja en la ficción. Un amor que han intentado llevar de forma discreta, pero del que han presumido siempre que han tenido ocasión. Y es que durante los años de relación, han sido varias las demostraciones públicas que han hecho de lo que se quieren, respetan y admiran. Una pareja muy consolidad y que ahora ha dado el paso definitivo en su relación formando una familia juntos.

Chino Darín y Úrsula Corberó | Gtres

Un embarazo del que presumió públicamente a principios de octubre durante el desfile de Chanel en la Semana de la Moda de París, donde acaparó todo el protagonismo con un look estilo halter en gasa, propia de la maison francesa. Radiante como siempre, Corberó logró acaparar todas las miradas y convertirse en el centro de atención del evento.

Desde que anunció su embarazo, las publicaciones de Úrsula Corberó presumiendo de embarazo son contadas. Pero, recientemente, sorprendía a todos sus seguidores compartiendo un stories de cómo va avanzando su embarazo.