La infanta Sofía brilla en los Premios Princesa de Asturias en azul marino y con capa semitransparente

La infanta Sofía ha brillado con luz propia en los Premios Princesa de Asturias 2026, donde ha acompañado a sus padres, Felipe VI y la reina Letizia, y a su hermana, la princesa Leonor, en la ceremonia celebrada este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo.

La hija menor de los Reyes ha vuelto a despertar interés por su elección estilística en una cita en la que Leonor ha acaparado buena parte de las miradas con su vestido midi tornasolado de Hannibal Laguna.

La infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias 2026 | Gtres

Para esta ocasión, Sofía ha apostado por un vestido azul marino de silueta fluida y largo midi, por debajo de la rodilla, con una abertura delantera. El elemento más llamativo del conjunto ha sido una capa semitransparente del mismo tono, con cuello alto y un amplio volante que recorre el pecho y los hombros.

Se trata del vestido Augusta, de la firma española Bruna, que se comercializa por 195 euros en su versión larga y que la infanta ha lucido adaptado a su gusto.

La reina Sofía y la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias 2026 | Gtres

La hija menor de los Reyes ha completado el estilismo con unas bailarinas destalonadas de punta fina, también en azul marino, y joyas discretas, entre ellas una pulsera dorada y un anillo. Ha llevado su larga melena rubia suelta, con ondas suaves, y un maquillaje natural.

Una propuesta sobria con la que Sofía ha acompañado a Leonor en una de las noches más importantes para la heredera al trono.