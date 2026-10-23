Paloma Rocasolano, orgullosa abuela en los Premios Princesa de Asturias 2026: su elegante dos piezas azul

Paloma Rocasolano, la madre de la reina Letizia, ha vuelto a demostrar que la elegancia no necesita grandes artificios con un estilismo clásico y sofisticado. Su elección para la gran gala de los Premios Princesa de Asturias ha sido un conjunto de dos piezas en un tono azul que ha conectando con el color de la alfombra.

Para esta edición, la abuela de la princesa Leonor y la infanta Sofía ha apostado por un diseño en tejido tweed con una chaqueta de manga corta y cuello redondo con una falda a la altura de la rodilla.

Paloma Rocasolano en los Premios Princesa de Asturias 2026 | Gtres

Sus zapatos de tipo salón, destalonados y con hebilla, también han sido azules y en cuanto a sus joyas ha incorporado un collar de perlas a juego, aparte de otras que ya lució el año pasado.

Aunque suele mantenerse en un discreto segundo plano, Rocasolano ha optado así por una fórmula elegante y atemporal para acompañar a su familia en una jornada muy especial.

Paloma Rocasolano en los Premios Princesa de Asturias 2026 | Gtres

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 se celebra este viernes en el Teatro Campoamor, con los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía entre los grandes protagonistas de la jornada.