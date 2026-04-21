GOYI ARÉVALO FALLECÍA TRAS UNA ENFERMEDAD
Iker Casillas reaparece tras la muerte de su exsuegra, la madre de Sara Carbonero
La pasada semana, Sara Carbonero perdió a su madre, Goyi Arévalo, tras una larga enfermedad. Días después, Iker Casillas reapareció en los Premios Laureus en Madrid y evitó hacer declaraciones sobre el momento personal de su exmujer.
Publicidad
La pasada semana, Sara Carbonero se enfrentaba a uno de los momentos más duros de su vida: el fallecimiento de su madre, Goyi Arévalo. La madre de la presentadora fallecía tras años de lucha contra una enfermedad.
Días muy difíciles para Sara, en los que ha estado rodeada de familiares y amigos que se trasladaron hasta Corral de Almaguer (Toledo), donde fue enterrada.
Y aunque su actual pareja, José Luis Cabrera, se ha convertido en un pilar fundamental para ella y ha estado junto a la periodista en todo momento, su exmarido, Iker Casillas, también se trasladó hasta la tierra natal de su exsuegra para despedirse de ella y apoyar así a su exmujer en un momento tan difícil.
Días después de esta gran pérdida, Iker Casillas ha reaparecido ante la prensa en los Premios Laureus, que este lunes se han celebrado en Madrid.
El portero posaba ante la prensa y, aunque le insistieron en que hiciese alguna declaración ante los micrófonos, entre risas Iker reconoció: "Estoy mejor callado".
Más Celebrities
- Naím Thomas desmonta, casi diez años después, el mito de la cobra de David Bisbal a Chenoa
- Mariló Montero, feliz a su regreso tras celebrar el bautizo de su primer nieto: "Muy bonito, muy familiar"
- Paz Vega y Orson Salazar se separan tras más de 25 años casados: este fue el último posado que hicieron juntos
Publicidad