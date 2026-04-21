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GOYI ARÉVALO FALLECÍA TRAS UNA ENFERMEDAD

Iker Casillas reaparece tras la muerte de su exsuegra, la madre de Sara Carbonero

La pasada semana, Sara Carbonero perdió a su madre, Goyi Arévalo, tras una larga enfermedad. Días después, Iker Casillas reapareció en los Premios Laureus en Madrid y evitó hacer declaraciones sobre el momento personal de su exmujer.

Iker Casillas

Vídeo: Gtres Foto: Gtres

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Marta Picazo
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La pasada semana, Sara Carbonero se enfrentaba a uno de los momentos más duros de su vida: el fallecimiento de su madre, Goyi Arévalo. La madre de la presentadora fallecía tras años de lucha contra una enfermedad.

Días muy difíciles para Sara, en los que ha estado rodeada de familiares y amigos que se trasladaron hasta Corral de Almaguer (Toledo), donde fue enterrada.

Y aunque su actual pareja, José Luis Cabrera, se ha convertido en un pilar fundamental para ella y ha estado junto a la periodista en todo momento, su exmarido, Iker Casillas, también se trasladó hasta la tierra natal de su exsuegra para despedirse de ella y apoyar así a su exmujer en un momento tan difícil.

Sara Carbonero en el funeral de su madre
Sara Carbonero en el funeral de su madre | Gtres

Días después de esta gran pérdida, Iker Casillas ha reaparecido ante la prensa en los Premios Laureus, que este lunes se han celebrado en Madrid.

Iker Casillas posando en un photocall
Iker Casillas posando en un photocall | Gtres

El portero posaba ante la prensa y, aunque le insistieron en que hiciese alguna declaración ante los micrófonos, entre risas Iker reconoció: "Estoy mejor callado".

Iker Casillas, en los Premios Laureus
Iker Casillas, en los Premios Laureus | Gtres

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