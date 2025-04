Laura Escanes y su reflexión tras pasar la Semana Santa con Joan Verdú: "Rodéate de quien te inspire a ser mejor"

Laura Escanes está disfrutando de una nueva etapa en su vida. Enamorada, motivada y muy activa, la influencer ha compartido con sus seguidores cómo está viviendo estos días de Semana Santa junto a su pareja, el esquiador Joan Verdú.

Desde que su relación se hizo oficial, no han parado de hacer planes juntos, muchos de ellos centrados en el deporte. En los últimos días, Laura y Joan han estado haciendo rutas en bicicleta. La más reciente, de nada menos que 43 kilómetros, les llevó más de tres horas y media pedaleando.

A través de su Instagram, la influencer ha contado cómo está siendo esta experiencia para ella. Aunque reconoce que no es fácil seguirle el ritmo a Joan, está haciendo las rutas en bicicleta eléctrica, su gran aliada para no quedarse atrás. "Conclusiones sobre la bici: si no has hecho nunca bici, la eléctrica para seguir a la grupeta, pero en rutas largas y con desnivel, novios deportistas y otras, es la mejor solución", ha escrito en Instagram.

Además, Laura ha querido compartir una reflexión muy personal en sus historias, dejando ver cómo se siente en este momento de su vida: "Rodéate de gente que te inspire a ser mejor, a brillar más y a probar cosas que pensabas que jamás harías. Atrévete, diviértete y aprovecha cada oportunidad porque la vida pasa demasiado deprisa", una bonita frase que refleja su actual relación.

Laura ha explicado que, incluso usando la bicicleta eléctrica, ha tenido que hacer un gran esfuerzo: "Os juro que, aun siendo eléctrica, si vas gestionando la ayuda, puedes hacer esfuerzo igualmente y te cansas". Laura está ganando confianza poco a poco y no descarta en un futuro animarse a probar con una bicicleta normal.

Más allá del ciclismo, Laura está en su fitness era, completamente volcada con el deporte. En su día a día compagina entrenamientos en el gimnasio y sesiones de running. Su actitud activa y su buen humor es algo que les encanta a sus seguidores, que celebran verla tan feliz en este momento de su vida.

Después de su ruptura con Álvaro de Luna en 2023, Laura ha vuelto a sonreír y a mostrarse enamorada. Su relación con Joan Verdú ya no es ningún secreto y ambos comparten momentos juntos con naturalidad en redes sociales. Hace solo unos días, la influencer celebraba su 29 cumpleaños rodeada de su familia, sus amigos y por supuesto, su pareja.

Como ella misma dice, se trata de aprovechar cada oportunidad. Y por lo que muestra, Laura Escanes no solo está aprovechando el momento, sino que está viviendo una de sus etapas más felices junto a Joan.