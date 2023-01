¿Qué son los 'nepo baby'? El término que luce con orgullo Hailey Bieber

Hace unos meses, en TikTok se viralizó el concepto 'nepo baby', un anglicismo que en español traduciríamos como "hijo de" y hace referencia a todos esos famosos que ya nacieron con un apellido de renombre (ya sea por sus padres o por sus tíos, como es el caso de Emma Roberts).

Las industrias del cine y de la moda están repletas de estas celebridades que han tenido más oportunidades gracias a la fama de sus progenitores, como las hermanas Bella y Gigi Hadid, Lily Collins, Zoe Kravitz, Kendall Jenner, Dakota Johnson o Hailey (Baldwin) Bieber.

Aquí tenemos un ejemplo de cómo se habla de ello en la plataforma por excelencia de la generación 'Z':

La portada del New York Magazine

El término se hizo aún más popular hace unas semanas, cuando el New York Magazine les dedicó su portada, a raíz de que algunas personas famosas, como Gwyneth Paltrow, se quejaran de que esta etiqueta les incomoda.

"Los amamos, los odiamos, les faltamos al respeto, estamos obsesionados con ellos", apuntan en el post de Instagram del magacín.

Hailey Bieber, orgullosa de ser una nepo baby

Lejos de esconderse, Hailey Bieber -que es una doble 'nepo baby' por ser también la mujer de un famoso- lució hace unos días una camiseta cropped básica, de manga corta y color blanco, con dicho concepto estampado en el centro.

Una prenda que pertenece a la marca X Karla, que no tardó en aprovechar el tirón y publicar la fotografía de los paparazzi en su propio perfil.

Si quieres conseguir la camiseta, la encontrarás en la página web de la firma buscando el diseño 'baby tee', que cuesta 49 dólares. Pero antes de que te decepciones, avisamos de que se trata de una camiseta lisa, sin la frase viral.

Ahora bien, es muy probable que pronto se comercialicen camisetas para todos los públicos con este eslogan, como ya pasó con el "Who run the World, girls", de Beyoncé, o el "We should all be feminists", de Chimamanda Ngozi. Las camisetas con mensaje nunca pasarán de moda.

De hecho, en Amazon ya existe una versión para niño y para mujer, en blanco y en rosa, que cuesta 16,49 euros.

Los nepo españoles

A pesar de ser un término que ha causado mucho revuelo en los Estados Unidos, en nuestro país también ha herido sensibilidades. La modelo Lucía Rivera, hija de la actriz Blanca Romero y adoptada por el torero Cayetano Rivera, hizo una historia de Instagram donde tiró de ironía para denunciar estas "formas absurdas de encasillar".

"Otra vez, más que nunca, a las mujeres", añade la maniquí que aparece en la imagen haciendo una mueca burlona.

Story Lucía Rivera | Instagram @luciariveraromero

Rivera también se queja del término 'WAG', bajo el que se la incluyó cuando estuvo saliendo con el piloto de MotoGP Marc Márquez.

Otros famosos españoles que tienen a celebrities como progenitores son Diego y Laura Matamoros, Rocío Crusset, Kiko Rivera, Isa Pantoja, Gloria Camila, Miguel Bernardeau, Olivia Molina… Por no hablar de los y las que se han hecho un nombre en las redes sociales.