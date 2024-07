Hiba Abouk, irreconocible con un impactante cambio de look ahora que la actriz está en boca de todos

Hiba Abouk se ha convertido en el centro de todas las miradas tras su repentino cambio de look. La actriz ha acudido este sábado a la Comunión de la nieta de José Luis López, más conocido como El Turronero, una fiesta multitudinaria con más de 1.200 invitados entre los que encontrábamos a algunos de los famosos más importantes del panorama social. Su presencia en la fiesta ha sorprendido mucho, la intérprete entraba al evento con cierta prisa y evitaba hacer declaraciones a los medios a los cuales, les ha costado reconocerla tras su nuevo color de pelo.

Hiba Abouk | Gtres

La actriz de Eva y Nicole, ha vuelto a acaparar todas las portadas. Tras la fiesta, han surgido rumores que han relacionado a Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk ya que, durante la celebración, parece que fueron vistos en una actitud cariñosa.

Esta información, sale a la luz solo unos días después de que María José Suárezanunciara su ruptura después de tres años con el jinete por medio de su cuenta de Instagram: "Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad con la que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos que han sido muchos" dejando entrever que el fin de su historia de amor con el jinete no habría sido del todo amistosa...

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez posando ante los medios | Gtres

Aunque él ha admitido que en ningún momento el motivo han sido terceras personas: "No ha habido terceras personas, de verdad, es una cuestión de que se acaban las cosas, se ensucian".

Tras la posible relación del jinete con Hiba Abouk, María José Suárez no ha tardado en reaccionar asegurando que no quiere saber nada de él: "Me llega una noticia muy desagradable que nos afectaba a los dos, por la que he estado tres o cuatro días en shock. Y ahora me entero también de lo de Hiba".

La intérprete ha sorprendido por su arriesgado cambio de look. Deja atrás su melena morena para lucir un pelo color rubio platino que lo que desconocemos es si por alguna exigencia de guion o una fuerte apuesta por un cambio radical.