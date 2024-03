Hiba Abouk confiesa estar en un "buen momento" después de su separación de Achraf Hakimi

Hiba Abouk se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida y de su carrera profesional. Aunque no ha sido fácil llegar hasta este punto, ha sabido resurgir de sus cenizas y tirar hacia adelante. Fue en marzo de 2023 cuando la actriz comunicó su separación de Achraf Hakimi; momento en el que retomó su carrera delante de las cámaras. Y la serie Eva y Nicole de Atresmedia fue el proyecto que, como ella misma ha confesado, le salvó.

Hiba Abouk en el Festival de Málaga | Gtres

Esta nueva apuesta de Antena3 ha sido presentada en el Festival de Málaga, motivo por el que Hiba no podía faltar a la alfombra roja. Para la ocasión, ha apostado por un look en tendencia, compuesto por un vestido negro con capucha, obra de Yves Saint Laurent. "Es un homenaje a mi personaje, a Eva. Ella es de Riad", ha confesado a los micrófonos de Europa Press.

Hiba Abouk en el Festival de Málaga | Gtres

Pletórica y recuperando su sonrisa, la actriz ha explicado que está "en un buen momento", brillando en la red carpet junto a sus compañeros y con muchas ganas de seguir trabajando. "Todo bien", ha zanjado con una sonrisa, sin querer entrar en más detalles. Y es que, el proceso de separación del futbolista, con dos hijos en común, no ha sido nada fácil.

Antes de deslumbrar en el festival del cine, Hiba ha acudido a la rueda de prensa de la presentación de la serie, atendiendo a los medios y confesando que esta producción ha supuesto un antes y un después en su vida: "A mí me llega el proyecto en el momento adecuado. Me acababa de separar y me apetecía muchísimo trabajar. Y llegó este proyecto y me agarré con los dientes a él".

Hiba Abouk en el Festival de Málaga | Gtres

Asimismo, ha confesado que no fue un "desahogo", pero sí que fue un respiro en medio de la tormenta: "Esta profesión es muy catártica de todas maneras, y te abraza. Y, como decirlo, a todo el mundo nos salva el trabajo ¿no? Pues este trabajo a mí también me salvó".