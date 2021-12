Gisela asegura que todavía no está invitada a la boda de Chenoa

Después de que Chenoa confirmara al fin la fecha definitiva de su boda con Miguel Sánchez Encinas, que será en julio de 2022 en Mallorca, son muchos los que están pendientes de este futuro enlace de la jurado de 'Tu Cara Me Suena'.

Algo que sorprendió a todos sus fans es que la cantante no invitará a todos sus compañeros de 'Operación Triunfo': "Tengo pensado organizar una cena con ellos en algún momento para celebrarlo, pero será una boda íntima y no podré invitarlos a todos", revelaba Chenoa, y es que el porqué de esta decisión reside en la siguiente cuestión: "Los dos tenemos familiares muy mayores y queremos protegerlos".

Sin embargo, su gran amiga Natalia sí que acudirá al enlace y confesó que para ella sería un día muy especial: "Haga lo que haga estaré apoyándola si dios quiere y para mí será un día especial porque es una persona a la que quiero muchísimo, a ella y a su chico".

Ahora, otra de sus compañeras del programa, Gisela, ha querido hablar al respecto y ha asegurado que ella todavía no está invitada a la boda: "A la otra, la que se tuvo que suspender, sí que estaba invitada, no sé cómo lo hará ahora. Me invite o no, la adoro, la quiero y le deseo todo lo mejor".

