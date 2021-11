Chenoa confiesa que no invitará a sus compañeros de 'OT' a su boda

El esperado 'sí, quiero' ya no va a hacerse más de rogar: Chenoa y su pareja, Miguel Sánchez Encinas, ya tienen fecha para su boda, tal y como ha confirmado '¡HOLA!' en exclusiva.

''Me caso en junio de 2022'', son las palabras con las que la jurado de 'Tu Cara Me Suena' ha confirmado el gran día que tendrá lugar en Mallorca donde, por fin, pasará por el altar junto a su prometido.

Y es que, pese a que hace tan solo unos meses la cantante publicaba una fotografía luciendo un sospechoso anillo que generó una gran expectación, lo cierto es que no será hasta el próximo verano cuando presuma de su alianza de boda.

Una nueva fecha en la que, si la pandemia del coronavirus no hubiese existido, se cumplirían dos años de casados pues estaba previsto que la ceremonia se celebrase el 14 de junio de 2020.

Sin embargo, el contratiempo que este pasado año nos cambió la vida a todos, también repercutirá en la lista de invitados: ''Antes de la pandemia, quería hacer algo grande. Ahora sé que será algo más íntimo, más pequeño, por circunstancias lógicas'', ha revelado la artista a la revista citada con anterioridad.

Muy a su pesar, el número de gente que acuda al enlace va a tener que verse reducido y serán varias las personas las que ya nunca reciban su invitación. Entre ellos, sus compañeros de la primera edición de 'Operación Triunfo' que, pese a que cuando anunció su compromiso eran un 'must have', no podrán asistir por un importante motivo.

''Tengo pensado organizar una cena con ellos en algún momento para celebrarlo, pero será una boda íntima y no podré invitarlos a todos'', ha revelado Chenoa en la entrevista al mencionado medio, y es que el porqué de esta decisión reside en la siguiente cuestión: ''Los dos tenemos familiares muy mayores y queremos protegerlos''.

