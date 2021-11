David Bisbal se niega a hablar sobre la boda de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas

La semana pasada Chenoa revelaba, al fin, la fecha definitiva de su boda con Miguel Sánchez Encinas. La pareja, que llevan saliendo varios años, se iba a casar el 14 de junio del 2020 y, finalmente, tras cancelarla por el coronavirus, se darán el 'sí, quiero' en junio de 2022 en Mallorca.

Sin embargo, el covid no solo ha influido a la fecha de la ceremonia, si no que también ha afectado a la lista de invitados: "Antes de la pandemia, quería hacer algo grande. Ahora sé que será algo más íntimo, más pequeño, por circunstancias lógicas". Y es que como la jurado de 'Tu Cara Me Suena' revelaba, la lista de invitados se ha reducido y no invitará a sus compañeros de 'Operación Triunfo': "Tengo pensado organizar una cena con ellos en algún momento para celebrarlo, pero será una boda íntima y no podré invitarlos a todos".

David Bisbal se niega a hablar de la boda

Desde entonces, la boda de Chenoa ha sido uno de los temas que más se han comentado en las galas y alfombras rojas. Este martes por la noche se han celebrado los premios Dial 2021 en Tenerife y allí le han preguntado a David Bisbal por la boda de Chenoa. "Lo siento mucho pero yo hablo de mis cosas", decía el cantante terminando la entrevista y negándose a hablar de la boda de Chenoa.

David Bisbal y Rosanna Zanetti en los premios Dial 2021 | Gtres

Como podrás recordar, la pareja mantuvo una relación, de lo más sonada tras su salida del programa, pero más comentada fue la ruptura, en 2005, donde la cantante salió a las puertas de su casa, en chandal, ha confirmar que lo habían dejado.

