Las fotos de Selena Gomez y Hailey Bieber que ponen fin a las dudas sobre su mala relación

Hoy es un gran día para los fans de Selena Gomez y Hailey Bieber, y tal vez también para el propio Justin. La razón es un giro de guion que ha aparecido inesperadamente, después de años de una supuesta enemistad entre la expareja de Justin Bieber, Selena, y su actual mujer, Hailey.

Hace pocas horas se filtraban las fotos de un evento VIP en el que han acudido las dos celebrities. En las instantáneas, Hailey y Selena han posado juntas y felices, abrazándose y con una actitud claramente cariñosa y sin fingimientos.

Esta exclusiva ha confirmado que nada queda entre ellas de los demonios del pasado. Pero, ¿por qué ha sido necesario un acto de amistad tan explícito como este? ¿Cuál fue el origen del conflicto? En NovaMás, hacemos un repaso por la historia de la relación entre Selena Gomez y Hailey Bieber, hasta hoy.

Las redes estallan de emoción

A medida que se iban filtrando las fotos, miles de usuarios en redes sociales se quedaban atónitos ante las imágenes que estaban viendo, tan deseadas, pero a la vez, tan improbables. La mayoría de mensajes iban en la misma dirección, celebrando el final de este supuesto enfrentamiento.

Al mismo tiempo, muchos han reaccionado contentos, pero también con dureza. Algunos usuarios han denunciado el hecho de que haya sido necesario la publicación explícita del fin de su enemistad para acallar las voces del entorno digital y mediático.

El noviazgo adolescente entre Justin y Selena

Selena Gomez y Justin Bieber tuvieron una intensa relación, que comenzó prácticamente cuando eran adolescentes, en 2010. La chica Disney empezó con el canadiense justo cuando este estaba pegando el estrellato más fuerte de su carrera, lo que para Justin supuso una época convulsa. El cantante tuvo problemas de adicciones, detenciones e infidelidades, que provocaron una relación de continúas idas y venidas con Selena.

Pero no fue hasta 2018 que pusieron punto y final a este turbulento noviazgo. Entonces, apareció Hailey Bieber en la vida de Justin. Los jóvenes se enamoraron muy rápido e intensamente, tanto que a los pocos meses ya estaban casados, y aún siguen.

Esto cerró las puertas definitivamente a la posibilidad de dar otra oportunidad a su relación con Selena, hecho con el que muchos fans de la cantante soñaban y creían concienzudamente.

Entonces, como era previsible, el hate de la comunidad digital contra Hailey no tardó nada en llegar. En este punto, la mujer de Justin adoptó, a ojos mediáticos, el papel de villana en este triángulo amoroso, la persona que había robado el chico a Selena. En cambio, la chica Disney era la víctima despechada.

¿Enfrentamiento forzado?

Pero la idea de que existía un enfrentamiento fue avivada, más por las especulaciones de la comunidad digital, que por el hecho de que ellas hubieran abierto una guerra explícitamente. De hecho, en los últimos años, las celebrities han hecho declaraciones que apuntaban la inexistencia de ningún tipo de rencor entre ellas y, contrariamente a eso, una situación de respeto mutuo.

Pocos días antes de la reciente aparición amigable en la The Academy Museum Gala, Hailey hablaba en una entrevista para el podcast de Alex Cooper, 'Call Her Daddy', y dejaba claro que, "Yo no robé a nadie, nunca tuve una relación con él cuando estaba con alguien más".

Luego, cuando a Selena le preguntaron sobre las declaraciones de esta entrevista, fue muy contundente: "Creo que algunas de las cosas de las que no necesito enterarme son simplemente viles y asquerosas. No es justo, nunca se le debe hablar a nadie de la manera que he visto."

El eterno estigma sobre la competencia por conseguir al hombre

De este hecho no solo nos debemos llevar el tratado de paz entre Selena y Hailey, sino que es conveniente hacer una doble lectura. El caso de las parejas de Justin Bieber demuestra, una vez más, la tendencia a enemistar a mujeres por el solo hecho de haber estado con el mismo hombre.

Una actuación totalmente injusta y estigmatizadora hacia las mujeres, que solo busca fomentar la competencia entre ellas para conseguir al macho y la atención masculina en general. Al final, esto deja a la mujer en una posición de vulnerabilidad absoluta, puesto que se presupone que recibir la atención masculina es una de sus prioridades más importantes.