La foto de Rocío Flores en bikini tras perder más de 20 kilos donde muestra el resultado de su lipoescultura

Rocío Flores se encuentra disfrutando del verano. Al menos así se lo ha dejado saber a sus seguidores de Instagram, la red social donde acumula más de 700.000 followers. Hace solo unos días, la colaboradora de televisión compartía un post que la ubicaba en Ibiza. Ahora, se ha dejado ver, a través de Stories, en otro sitio de playa, aunque en esta ocasión no ha querido desvelar la localización exacta.

La hija de Antonio David Flores, que ha vivido una transformación física en estos últimos meses, ha posado en bikini, algo a lo que no están acostumbrados sus seguidores. Lo cierto es que Rocío Flores presume orgullosa de un tipazo con un bikini de color blanco y negro. En el story, además, ha adjuntado un texto breve: "Calma en el alma".

La lipoescultura a la que se ha sometido

En los últimos meses, Rocío Flores ha apostado por un cambio físico que comenzaba perdiendo peso. Hace tan solo unas semanas, la nieta de Rocío Jurado compartía en Instagram un vídeo en el que resumía su experiencia tras haberse sometido a la lipoescultura.

"La realidad es que me veo bastante bien y estoy super contenta", explicaba Rocío Flores. En aras de poder solventar las dudas o curiosidad de sus seguidores, la colaboradora decidió hacer una ronda de preguntas y respuestas hace unas semanas.

Sobre si el post operatorio era doloroso o no, Rocío Flores aclaraba: "En mi casa, SÍ. Los primeros 10 días son cruciales, no puedes hacer prácticamente nada sola (yo me los tire de la cama al sofá y viceversa) con el intervalo de intentar andar un poco por la cocina pero había veces que no podía con el dolor que tenía pero eso depende de cada persona".

Y, al comentario de "si fueras al gym igual estabas algo mejor", la sobrina de Gloria Camila respondía sin rodeos: "A mí me queda un largo recorrido, esto no es operarse y topar, yo ahora tengo que empezar a hacer deporte e ir poco a poco endureciendo".

Pese a todos los comentarios que haya podido suscitar la operación a la que se ha sometido Rocío Flores, la verdad es que la influencer está disfrutando del verano al tiempo que luce tipazo en bikini, como el que enseña en sus Stories.

