Rocío Flores publica una impactante imagen de su postoperatorio tras su última operación estética

Parece que Rocío Flores le ha cogido el gustillo a pasar por quirófano. Y es desde que la hija de Rocío Carrasco alcanzó la fama tras su paso por los platós de televisión, su imagen ha cambiado mucho…

Comenzó realizándose una bichectomía, que consiste en una extirpación de las bolsas grasas de Bichat, es decir, una reducción quirúrgica del exceso de grasa de las mejillas, obteniendo un rostro más definido, infiltraciones de bótox, de ácido hialurónico, un aumento de labios y una rinomodelación. Continuó con una operación de pecho que se hizo en el mes de enero, y ahora, la hija de Antonio David ha pasado por quirófano para realizarse una lipoescultura para eliminar la grasa localizada en diferentes partes de su cuerpo. Una durísima operación que se hizo junto a la exmujer de su padre, Olga Moreno, y por la que tuvo que pasar por un complicado postoperatorio. Tanto que incluso vimos imágenes de Rocío donde apenas podía andar.

Una operación complicada de la que ahora ha decidido hablar abiertamente a través de sus redes sociales. Y es que a través de Stories, Rocío ha querido responder a todas las dudas que tenían sus seguidores sobre su última intervención.

"¿Fue un postoperatorio doloroso", le preguntaban. "En mi caso SÍ. Los 10 primeros días son cruciales, no puedes hacer prácticamente nada sola (yo me tiré de la cama al sofá y viceversa) con el intervalo de intentar andar un poco por la cocina pero había veces que no podía con el dolor que tenía pero eso depende de casa persona", escribe Rocío junto a una impactante imagen donde enseña cómo estaba su cuerpo tras la intervención.

¿Cuánto peso ha perdido?

La joven reconoce que ha perdido 4 kilos con la operación. Además asegura que "duele, es una de las operaciones más demandadas, si no la que más, pero duele, yo pensaba que no, tengo que ser sincera. Lo he pasado mal pero ya estoy súper bien y me veo genial entonces mereció la pena".

Un postoperatorio que está siendo duro para ella, y es que desde el 28 de marzo lleva con una faja sin quitársela para nada, ni para ducharse: "Es como un neopreno y me bañaba y luego me secaba con secador (ese momento era un suplicio)".

