La foto inédita de Alessandro Lequio recordando las últimas navidades de Álex Lequio

Con la llegada de las navidades los recuerdos de momentos bonitos vienen a la mente sin poder controlarlos. Hace unos días se cumplían 19 meses desde el fallecimiento el hijo de Alessandro Lequio y Ana Obregón a consecuencia de un cáncer contra el que llevaba luchando dos años. Una triste pérdida en pleno confinamiento a causa de la pandemia. Para conmemorar este nueve trece sin Alex, su madre, eligió una fotografía junto a él para mandarle un mensaje para trasmitirle cómo echa de menos su voz al pronunciar la palabra "mamá".

"Aless. Duele infinitamente no escuchar tu voz diciendo lo más bonito que me han llamado en mi vida, es solamente una palabra: 'MAMÁ'. Y duele demasiado no poder volver a pronunciar lo más bonito que ha salido de mi boca, es también una sola palabra: 'HIJO'', escribía la actriz en su cuenta de Instagram.

En esta ocasión, cuando quedan menos de diez días para Nochebuena, ha sido su padre, Alessandro Lequio, quién ha compartido en la red social una imagen de las navidades del 2018 donde aparecen Alex y su hermana pequeña, Ginevra Ena, bajo el hashtag #alessforever y llamándoles "mis grandes amores".

En ella se puede un poco el árbol de navidad con luces y un pequeño paquete envuelto, haciendo ver que el espíritu navideño había inundado los rincones de su casa, ya que Alex había podido seguir el tratamiento en España, tras pasar seis meses en Nueva York. Un hogar que ha cambiado mucho en estos dos últimos años.

No es la primera vez que el colaborador televisivo publica una fotografía donde aparecen Ginevra Ena y Alex. Los dos hermanos estaban muy unidos, Alex intentaba pasar el máximo tiempo posible con su hermanita y fue el propio Lequio, quién eligió para felicitar el cumpleaños a la pequeña una instantánea en la que aparecían los tres cuando ella solamente era un bebé.

A diferencia de la utilizada por Lequio para esa celebración, esta vez Lequio ha compartido con sus 127.000 seguidores a sus hijos, ya mayores, y donde se muestran cariñosamente juntos. La pequeña sobre él quien le da un fuerte abrazo. Sonrientes, dejando ver su unión y complicidad sentados en el suelo en lo que posiblemente era un día de juegos y risas deseosos de abrir los regalos que se encontraban bajo el árbol.

Tanto él, como Ana Obregón son muy activos en redes sociales, y aprovechan siempre que pueden para recordar a su hijo por medio de fotografías, juntos o separados, con mensajes de cariño. Ella no está pasando su mejor momento ya que este año ha perdido a su madre, enfrentándose a las primeras navidades sin ella, dos pérdidas devastadoras que han hecho que la que sacó sonrisas a generaciones enteras, ahora pierda la suya.

Sabemos que la presentadora y el italiano Lequio echan en falta a su hijo, el que habría cumplido 29 años el pasado día 23 de junio. Como todos los padres tienen mejores y peores épocas con sus hijos, pero el amor sigue estando ahí en todo momento. Un cariño que los dos padres han dejado ver en sus redes y que comparten con sus seguidores por medio de imágenes con recuerdos muy especiales.

...

Seguro que te interesa...

Carolina Monje, su cambio físico once meses después de perder a Álex Lequio