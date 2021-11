Ana Obregón cuenta cómo afrontará las segundas Navidades sin su hijo Álex Lequio

La durísima pérdida de su hijo Álex Lequio en mayo de 2020 y el fallecimiento de su madre Ana María Obregón un año más tarde han marcado un antes y un después en la vida de Ana Obregón. Dos devastadores varapalos que la presentadora, tal y como ha confesado en más de una ocasión, no ha podido superar.

Próximamente se enfrentará a unas fechas muy señaladas en las que vivirá su segunda Navidad sin Álex y las cuales este año también estarán marcadas por la ausencia de su progenitora. Ahora, en una entrevista concedida a la revista '¡HOLA!' en exclusiva, la actriz se ha sincerado sobre cómo va a afrontar este próximo y delicado mes.

''Aquí no me puedo quedar en Nochebuena con tantos recuerdos, yo sola. Me iré a Miami con mi hermana Amalia y con mi sobrina, que está a punto de tener una niña'', ha revelado asegurando que volverá antes de año nuevo.

Sobre cómo ha sido este desgarrador tiempo: ''Llevo un año malísimo. Va a hacer cuatro meses que se fue mi madre y yo no he entrado todavía en su duelo. Si no hubiera tenido esta desgracia con mi hijo, mi madre, que era mi mejor amiga, se va y yo me habría muerto'', ha comenzado explicando.

Asimismo, ha explicado que todavía no ha podido digerir la pérdida de su madre: ''Todavía no he entrado en el duelo de mi madre. Para mí, sigue aquí. Estoy en un estado de negación total''.

Un año y medio después de la trágica pérdida de su hijo, Obregón ha afirmado que, algún día, saldrá del terrible trance en el que se encuentra: "Yo sé que voy a volver a nacer. Ahora estoy apagada, pero sé que voy a salir. Siempre pude salir de las cosas y sé que voy a hacerlo, si no es por mí, lo haré por mi hijo".

Respecto al dolor, la madrileña ha señalado que ''poco a poco'' en lugar de sentir ''ese dolor intenso que muerde las veinticuatro horas del día'', actualmente puede que sean ''menos horas, pero es igual de intenso''.

En cuanto a si está abierta a darle a una nueva oportunidad al amor, Ana ha explicado que le ''da miedo querer mucho a alguien'' pues las tres personas a las que más ha querido ''se han ido'' y que ''por ahora'' ni lo piensa.

