El mensaje de Ana Obregón a su hijo Álex Lequio cuando se cumplen 19 meses de su muerte

Este lunes 13 de diciembre se cumplen 19 meses desde que Álex Lequio perdiera la vida a consecuencia del cáncer al que llevaba haciendo frente dos años. Un duelo al que, día a día, se enfrenta Ana Obregón y al que, un año más tarde de la trágica muerte, se le sumaba el terrible fallecimiento de su madre, Ana María Obregón.

Dos terribles pérdidas que la actriz, tal y como ella misma ha desvelado en más de una ocasión, todavía no ha podido superar, pero es consciente de que algún día, ''si no es por mí, por mi hijo'', saldrá del trance.

Hoy se cumple un nuevo trece al que la intérprete ha tenido que hacer frente y es por eso que la presentadora, que asiduamente comparte recuerdos con Álex, no ha dudado en homenajear a su hijo en una fecha tan señalada a través de un mensaje de lo más duro.

''Aless. Duele infinitamente no escuchar tu voz diciendo lo más bonito que me han llamado en mi vida, es solamente una palabra: 'MAMÁ'. Y duele demasiado no poder volver a pronunciar lo más bonito que ha salido de mi boca, es también una sola palabra: 'HIJO''', ha comenzado escribiendo junto al post donde ambos aparecen de lo más sonrientes.

''Porque así como el único amor que no termina nunca es el que siente una madre por su hijo, el único dolor que jamás desaparece es el de una madre cuando tiene que decir adiós a su hijo para siempre'', dejando constancia de que su amor por él es infinito.

''Mi vida: Hasta que volvamos a encontrarnos que espero que sea muy pronto, voy a seguir fingiendo que estoy viva. Por tu lección de vida. Por ti…'', ha concluido junto a los hashtags ''19mesessinti'', ''hijo'' y ''alessforever''.

