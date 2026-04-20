Hiba Abouk, hermética ante las preguntas sobre la supuesta paternidad de su amigo Jon Kortajarena

El foco mediático se ha centrando en Jon Kortajarena, y esta vez no es por un desfile ni por un nuevo proyecto como actor. El modelo bilbaíno está en el centro de la conversación tras surgir rumores sobre una posible paternidad a sus 40 años. Aunque no hay confirmación oficial, el tema ha corrido como la pólvora en redes sociales y medios del corazón.

Una supuesta información que se destapó cuando fue visto paseando por las calles de Bilbao con un carrito de bebé, una imagen que ha desatado todo tipo de especulaciones. Y fiel a su estilo y discreción, el modelo no ha hecho ninguna declaración ni ha confirmado la información.

Jon Kortajarena, en el desfile de Tom Ford en 2026 | Gtres

Un tema sobre el que se está hablando mucho pero del que su amiga, Hiba Abouk, ha evitado pronunciarse. Preguntada por la prensa durante el en el Barcelona Open Banc Sabadell - 73è Trofeu Conde de Godó 2026, la actriz zanjó el tema directamente con un: "Adiós, gracias", cuando le preguntaron por la supuesta paternidad. Un silencio que no hace más que reforzar la discreción con la que se está manejando toda esta historia.