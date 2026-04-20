DISCRECIÓN ABSOLUTA CON SU VIDA PRIVADA
Hiba Abouk, hermética ante las preguntas sobre la supuesta paternidad de su amigo Jon Kortajarena
El modelo Jon Kortajarena ha acaparado titulares, pero esta vez por su vida personal. Tras ser visto con un carrito de bebé en Bilbao, las especulaciones sobre una posible paternidad no han dejado de crecer, aunque él ha optado por no hacer declaraciones. Misma actitud que su amiga, Hiba Abouk, cuando le han preguntado por ello.
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El foco mediático se ha centrando en Jon Kortajarena, y esta vez no es por un desfile ni por un nuevo proyecto como actor. El modelo bilbaíno está en el centro de la conversación tras surgir rumores sobre una posible paternidad a sus 40 años. Aunque no hay confirmación oficial, el tema ha corrido como la pólvora en redes sociales y medios del corazón.
Una supuesta información que se destapó cuando fue visto paseando por las calles de Bilbao con un carrito de bebé, una imagen que ha desatado todo tipo de especulaciones. Y fiel a su estilo y discreción, el modelo no ha hecho ninguna declaración ni ha confirmado la información.
Un tema sobre el que se está hablando mucho pero del que su amiga, Hiba Abouk, ha evitado pronunciarse. Preguntada por la prensa durante el en el Barcelona Open Banc Sabadell - 73è Trofeu Conde de Godó 2026, la actriz zanjó el tema directamente con un: "Adiós, gracias", cuando le preguntaron por la supuesta paternidad. Un silencio que no hace más que reforzar la discreción con la que se está manejando toda esta historia.
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