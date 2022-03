Hace una semana la preocupación se extendió por Instagram al conocerse la noticia de que Fedez, el rapero y marido de la emprendedora digital Chiara Ferragni, sufría una dolencia que necesitaba atención urgente. Un diagnostico que no reveló por no encontrarse "lo suficientemente lúcido". Una confesión de su estado en la que afirmaba que "estoy listo para enfrentar esta nueva aventura que la vida me ha presentado. Espero poder dar pronto noticias positivas".

Tal y como dijo en aquel momento las noticias han llegado este 24 de marzo siendo tranquilizadoras por la buena evolución del artista. Un Fedez que se muestra más sonriente y con mejor cara que aquel que exponía por medio de las historias de Instagram que tenía "un problema de salud'', pero que "afortunadamente se ha detectado a tiempo, lo que implica un proceso largo e importante", añadía.

Fedez, el marido de Chiara Ferragni, anuncia que está enfermo | Instagram Fedez

"La semana pasada descubrí que tengo un raro tumor neuroendocrino del páncreas", ha comenzado diciendo en un texto que acompañan una sucesión de imágenes del proceso al que se ha tenido que someter, de la explicación medica de su patología y de su familia. Chiara se mantuvo al lado de su marido en esa habitación de hospital en la que se descubriría como de efectiva había sido la operación, quedándose su hijos, Leo y Vittoria, en casa aguardando el esperado regreso de su padre.

El autor de 'Chiamami per nome' posa con la bata subida dejando a la vista de todos la cicatriz del tumor que ha sido extraído. Un tumor "de esos que, si no los pillas a tiempo, no son un agradable conviviente para tener dentro de tu cuerpo", afirmaba el italiano.

Antes del agradecimiento a los "médicos, cirujanos y enfermeras" que le han atendido y que han estado a su lado estos días, así como a todos aquellos que han enviado sus mensajes de apoyo y cariño, Fedez ha explicado que la cirugía ha durado más de 6 horas y que, en ella, han extirpado "una parte del páncreas (incluido el tumor)", continuaba diciendo el músico quien, no solo está de celebración por el éxito del procedimiento quirúrgico, sino también por el primer cumpleaños de la benjamina de la casa, Vittoria.

El aniversario del nacimiento de la niña se tuvo que adelantar al domingo por la hospitalización de su padre, según ha informado la influencer junto a unas instantáneas que capturaban unas sonrisas y muestras de amor familiares junto a una enorme tarta rosa decorada con ositos y esferas de diversos colores. Un momento que sería de los últimos que habría pasado Fedez con sus hijos y a quienes echa de menos, algo que también ha mencionado en su comunicado.

"Dos días después de la cirugía, estoy bien y no veo la hora de volver a casa con mis hijos. Tardará un poco", ha seguido escribiendo Fedez. Un regreso a casa que no sabemos cuándo se producirá, pero que deja a sus más de 13 millones de seguidores, sumados a los más de 26 millones de su mujer, algo más tranquilos y a la espera de nuevas noticias positivas de su evolución y necesaria recuperación.

