Valentina, la hermana de Chiara Ferragni, anuncia que tiene cáncer de piel

Valentina Ferragni, hermana de Chiara Ferragni, se sometió hace un par de semanas a una operación, de la que informó en sus redes sociales al darse por terminada: "Esta mañana me quité la 'cosa' que tenía en la frente desde hace un año más o menos. Comenzó como una espinilla debajo de la piel, pero fue empeorando a lo largo del año, comenzó a ulcerarse y fue empeorando. En este momento no sabemos qué es realmente: podría ser un simple quiste o, en el peor de los casos, un carcinoma de células basales (tumor maligno pero no súper agresivo)".

"El médico lo extrajo con un escalfado eléctrico porque se analizará esta parte de la piel para comprender qué es. ¡Os lo haré saber! ¡Ahora tengo tres puntos y un vendaje para una semana! No hace falta decir que estaba muy preocupada por el problema, por la cirugía (por suerte fue la primera en mi vida), por la cicatriz en mi frente pero al final lo más importante es la salud. Y recuerda, cada cicatriz es una batalla que ganamos", así informaba a sus seguidores antes de saber los resultados de los análisis.

Valentina acaba de anunciar hace apenas unas horas en redes sociales que tras más de un año, tiene los resultados de las pruebas: un carcinoma basocelular.

Ella misma ha querido comunicar personalmente a sus seguidores los resultados médicos y su estado de salud, mediante algunas instantáneas que ha publicado en sus cuenta de Instagram junto a el siguiente texto: "Ha llegado el día y me ha costado un poco darme cuenta. Lamentablemente no se trataba de un quiste sino de un carcinoma basocelular, un mal cáncer localizado en una zona concreta, no una de las más peligrosas para la salud, sino para la piel".

Además, la italiana ha querido añadir que la razón por la que los médicos han tardado tanto en averiguar lo que era, y es que era la primera vez que se topaban con este tipo de cáncer en una persona tan joven como ella: "Los médicos dijeron que era la primera vez que lo veían en una persona a la edad de 28 años, generalmente en personas de alrededor de 50 y 60 años, por lo que es bastante raro a esta edad y el diagnóstico fue difícil".

Valentina continuó explicando toda la historia desde que se dio cuenta de su marca en la frente: "En este año el carcinoma cambió mucho tiempo su 'cara', durante algunos meses estuvo como desaparecido, luego volvió, lentamente, pero empezó a empeorar y ulcerarse alrededor de septiembre de 2021, pero luego volvió a una 'cara' normal en octubre. Así que este carcinoma es así, permanece en silencio durante meses, luego comienza a sangrar durante dos días, luego vuelve a la normalidad, pero crece y crece todos los días debajo de la piel. De hecho la última foto es el día antes de la cirugía y ¡pensé que estaba casi desaparecido y curado".

Para terminar, ha querido insistir en la importancia de acudir al médico: "Como os dije antes, lo digo porque es muy importante ir al médico si algo anda mal, si algo no desaparece, si te sientes extraño. Tengo 28 años y este tipo de cáncer es raro en personas de mi edad, afortunadamente lo contraje a tiempo".

