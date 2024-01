Esther Acebo habla por primera vez del duro posparto que vivió después de dar a luz a su primera hija: "Sentía que mi cuerpo no era mío"

Esther Acebo dio el salto definitivo a la fama tras interpretar a Estocolmo en La Casa de Papel. Entonces, a pesar de la opinión de uno de sus médicos, decidió cumplir su sueño de formar una familia y se quedó embarazada. Tres meses después de dar la noticia, era ella misma quien confirmaba que ya tenía a su bebé en brazos.

El 5 de marzo de 2022, la actriz daba la bienvenida a la pequeña Sol después de un parto en casa de 25 horas que, aunque no fue complicado, fue muy largo. Y, pese a que en las redes sociales se muestra lo bonito de cada vida, Esther ha querido hablar de cómo fue su posparto a los 38 años y de cómo la maternidad le ha cambiado la vida.

Lo ha hecho en el podcast La Vida Secreta de las Madres, podcast que ella misma ha compartido en su cuenta de Instagram: "Un capítulo en el que hablamos sobre el posparto, sobre lo que nos ocurre en ese momento, sobre lo difícil de la conciliación y lo que realmente necesitamos las mujeres en puerperio".

En él relata lo difícil que fue para ella separarse de su bebé para hacerse las uñas o ir a tomarse un café con una amiga, era algo que no disfrutaba. Con el tiempo, ha aprendido a dejar esa culpa y ahora puede salir a cenar tranquilamente y hacer planes sin su pequeña: "Van pasando meses y voy poniendo nombre a las cosas. La culpa, ¿por qué me sentía tan mal? No estaba en el momento más feliz. Los primeros meses son muy difíciles".

Y es que, además del cansancio físico que supone experimentar por primera vez la maternidad, también ha querido hablar del cansancio mental y de todo aquello de lo que tan poco se habla: "Buscaba si me podía morir de sueño. No quería ni dar un paseo. Me pasaba de todo, no podía. O tienes un entorno que te arropa o sufres".

Por suerte, Esther contó en todo momento con varios pilares fundamentales, entre ellos su madre: "Hay cosas que hay que abandonar. Yo sentía que estaba fuera de control. Me acuerdo que en el día 41, mi madre me dijo que si estaba cansada o qué me pasaba. Yo sentía que mi cuerpo no era mío".

Esther Acebo en la presentación de La Casa de Papel | Gtres

Un vendaval de emociones al que hay que sumar la vuelta al trabajo y la conciliación, pues tres meses después de dar a luz, la actriz decidió volver a los rodajes y retomar todo aquello que pausó. Una tarea que no ha sido nada fácil. Ahora, Esther está disfrutando mucho más de la pequeña y de estas primeras veces ya que, como ella misma ha confesado, "es ahora cuando se está recolocando todo".