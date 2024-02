El enigmático mensaje de Pablo Marqués, ex de Jessica Bueno, en un momento clave: "Cuando el mundo se tambalea al borde del abismo"

Mientras Jessica Bueno y Luitingo dan rienda suelta a su amor, Pablo Marqués ha retomado su actividad en las redes sociales con un contundente mensaje después de unos días de completa desaparición -con alguna historia que ha pasado desapercibida-. El que fuera novio de la modelo (antes de que esta entrase al reality que le ha cambiado la vida por completo) ha compartido con sus seguidores una preocupante reflexión que confirma que no está atravesando un buen momento.

"Refugiarse en la amistad cuando el mundo se tambalea al borde del abismo nos permite descansar y recargar las pilas", ha empezado escribiendo en un post acompañado de una foto en la que posa pensativo en un restaurante. Aunque ha sido interpretado por sus seguidores como una decepción de amistad, lo cierto es que no se conocen más detalles de los que Pablo ha dado.

En el texto, que no ha tardado en llenarse de comentarios, el modelo ha confesado que cuanto más pasa el tiempo, más se da cuenta de la gente que quiere a su alrededor: "Me he dado cuenta de que en la amistad no caben las medias tintas. Saber estar, escuchar, intercambiar ideas, hacer sugerencias, dar confianza al otro para que comparta sus dudas, aceptar contarse todo, incluso el inaceptable para vislumbrar un futuro más sereno, para construir, deconstruir, reconstruir…".

Jessica Bueno y su novio, Pablo Marqués | Gtres

Puede ser que, aunque su historia de amor con Jessica llegase a su fin, intentaran mantener una relación de amistad. Algo que, viendo sus palabras, podría no haber sido una decisión acertada: "Los verdaderos amigos son aquellos con los que es bueno compartir sueños y esperanzas. No creo equivocarme si digo que tú eres una de esas personas con las que es fantástico contar entre sus amigos: leal, respetuoso…".

Y es que, lo cierto es que nadie se esperaba que después de confirmar su relación, Jessica y Pablo optaran por tomar caminos separados. Pero en el amor, no hay reglas. "Espero que se den cuenta de la suerte que tienen", ha finalizado así su enigmático mensaje que ha dado tanto de qué hablar. ¿Indirecta?