El vídeo que ha publicado Pablo Marqués mencionando a Jessica Bueno: ¿Cuál es su verdadera relación?

Hace unas semanas, Jota Peleteiro utilizaba sus redes sociales para dejar a entrever que el motivo real de su ruptura sentimental con Jessica Bueno era otro al que había trascendido con anterioridad. Publicaba una imagen en la que se podía ver a su expareja con un hombre disfrutando de una velada en un restaurante con un enigmático mensaje.

"¿Cómo era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar?", escribía el exfutbolista y añadía "pues sí, la verdad es que sí". En la imagen podíamos ver a Jessica comiendo con un hombre que mira fijamente su móvil, pero no todo quedaba ahí... ya que Jota finalizaba esta publicación con el siguiente texto: "Cómo tiene el ojo el Divildos. No falla. Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines".

Unas declaraciones de lo más reveladoras a pesar de escribir Dibildos con 'v', refiriéndose al hombre así por su relación sentimental en el pasado con Lara Dibildos. El susodicho: Pablo Marqués, un modelo que habría iniciado algo más que una amistad con Jessica.

El pasado fin de semana, la modelo compartía la primera publicación de Pablo. No fue una imagen de ambos, sino una fotografía en la que el pintor salía con uno de sus cuadros, ya que es un gran apasionado de la pintura, y Jessica la colgaba en sus Stories con el siguiente texto: "Mi cuadro".

Este Jueves Santo, Pablo ha colgado en sus Stories un vídeo de la Playa de los Muertos, en Almería, y no ha dudado en mencionar a Jessica. Todo apunta a que los dos están disfrutando de unos días de desconexión juntos y que su relación, de momento de amistad, va viento en popa.