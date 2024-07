El enfado de Enrique Solís al ser relacionado con otra mujer tras romper con Vicky Martín Berrocal: "Me hace daño"

Desde hace unos meses, el nombre de Enrique Solís ha vuelto a la primera línea mediática. Primero, tras su ruptura con Alejandra Domínguez; después al salir a la luz su (breve) romance con Vicky Martín Berrocal; y ahora por estar presuntamente ilusionado con otra mujer. Una información que él mismo ha desmentido, bastante enfadado, para los micrófonos de Gtres.

Después de unos días rumoreándose que el empresario habría vuelto a enamorarse tras romper todo vínculo con la diseñadora, ha sido él mismo el que ha dado un golpe en la mesa y, a la salida de su trabajo, ha querido dejar claro a la prensa que es todo "absolutamente falso".

Enrique Solís saliendo del trabajo | Gtres

Enfadado y sin querer convertirse en un personaje público, ha prometido que a partir de ahora no quiere saber nada de los medios de comunicación. "¿Cómo voy a estar enamorado? Dejad de crear polémicas donde no las hay y de inventaros cosas", ha sentenciado. Asimismo, se ha planteado tomar medidas legales contra la información que se ha publicado sobre su vida privada: "Probablemente, porque no puede ser que esté cenando en un sitio con amigos y se empiecen a inventar cosas absolutamente falsas (…) Ya está bien intentar inventarse cosas y que me dejen en paz. Estoy muy quemado, muy quemado".

Volviendo a desmentir que haya estado con otra mujer cenando, Enrique ha dejado claro que está muy enfadado y que no quiere saber nada de la prensa: "No me preguntéis más, se acabó para siempre. Que se inventen, que digan, que hagan lo que les dé la gana…". Asimismo, ha subrayado que tienen pruebas que desmienten esa información: "Dicen que ha sido en Sevilla, yo he estado en Marbella…Dicen que ha sido en un restaurante, yo he estado en otro… Tengo hasta pruebas fotográfica de con quién estuve y cómo estuve. Es ridículo y me hace daño".

Enrique Solís y Vicky Martín Berrocal, en la estación de tren | Gtres

Unas palabras con las que no solo desmiente que vuelva a estar enamorado, sino con las que también deja constancia del momento complicado que atraviesa después de convertirse en un personaje muy buscado por la prensa tras su breve romance con Vicky Martín Berrocal. Con quien, por cierto, ha confesado que sigue teniendo la misma relación "de siempre": cordial.