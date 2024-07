Enrique Solís asegura que el motivo de su ruptura con Vicky Martín Berrocal no se debe a terceras personas

Días después de que la revista ¡Hola! haya confirmado por fuentes cercanas la ruptura de Vicky Martín Berrocal con Enrique Solís, tras cuatro meses de discreto noviazgo, han salido los rumores de una presunta deslealtad por parte del abogado y que este podría haber sido el motivo por el que ha roto con la diseñadora.

Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís | Europa Press

Demostrando una vez más su educación ante las cámaras, el empresario, hijo de Carmen Tello y el marqués de la Motilla, ha negadola existencia de terceras personas. "No, por supuesto que no" y ha revelado cómo es su relación con la diseñadora desde que decidieron emprender caminos separados: "Tenemos súper buena relación. La quiero muchísimo y la aprecio muchísimo y siempre hemos sido amigos y seremos amigos".

Por el momento no se plantea encontrar de nuevo el amor porque, como ha contado a los micrófonos de Europa Press: "No es cuestión de enamorarse. Yo estoy bien como estoy, he estado bien siempre y nada".

Enrique también se ha convertido en noticia porque hanusurpado su identidad en una conocida aplicación de citas. Algo que el sevillano intenta tomarse con sentido del humor: "Sí, sí, eso me pasa de vez en cuando. La gente tú sabes, se aburre y me dan a mí" reconoce. Además, asegura que este tema ya está solucionado porque desde la aplicación se pusieron en contacto con él para disculparse por lo sucedido.

Enrique Solís | Gtres

El ex de Vicky también ha reaccionado a la supuesta demanda que una mujer, a la que, tal y como cuentan, podría haber quitado su teléfono móvil en Marbella para que no les grabasen, ha interpuesto contra él. Un tema al que ha reaccionado con absoluta sorpresa, negando los hechos: "No ataqué ni agredí ni nada. O sea, no he visto nada. A mí no me han denunciado, no me ha llegado nada. No he hablado con... O sea, no ha habido ningún... ningún juez, ningún abogado, ni ninguna policía, ni nada". "Me estaban grabando en una parte privada de un hotel en el que yo estaba dentro y... y le dije que me dejara de grabar, porque estaba escondida atrás grabándome, no sé con qué objetivo. Pero vamos, que todo okay, que yo intento hacer lo mío y que no me gusta este mundo, ya lo sabéis, y todo el mundo que me conoce sabe lo respetuoso y educado que soy" ha explicado tranquilo, defendiéndose de las acusaciones.

Por último, Enrique ha reiterado el cariño que tiene por Vicky, "encantadora, una gran trabajadora y luchadora y un ejemplo para muchas mujeres" y ha dejado la puerta abierta a su reconciliación con la diseñadora: "Nadie sabe lo que pasará en el futuro ni lo que pasará mañana, con lo cual vamos a intentar disfrutar que ya es complicado el mundo como para complicárnoslo más".