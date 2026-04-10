La cara de Maribel Verdú al preguntarle por la supuesta relación entre Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias

El romance entre Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesiasha estallado mediáticamente tras la publicación de unas imágenes en la revista Lecturas, donde se les ve paseando y muy cariñosos por las calles de Madrid. Desde ese momento, la pareja sorpresa no ha dejado de acaparar titulares, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del momento.

La noticia ha generado un auténtico revuelo, y no han tardado en surgir todo tipo de comentarios: desde la diferencia de edad entre ambos, hasta cuánto tiempo podrían llevar juntos o cómo habría surgido la relación. Y es que, aunque Aitana siempre ha mantenido un perfil muy discreto, sin apenas detalles de su vida sentimental desde su ruptura con Papín Lucadamo, el padre de sus hijos, ahora su nombre está en boca de todos.

Aitana Sánchez-Gijón | EUROPA PRESS

Lejos de alimentar la polémica, la actriz ha optado por el silencio. Recientemente, fue vista saliendo del teatro donde interpreta La Malquerida, evitando a toda costa a la prensa. Sin detenerse ni responder preguntas, dejó claro que no tiene intención de pronunciarse sobre su vida personal ni sobre el buen momento sentimental que atraviesa.

Una actitud similar ha mostrado su amiga, la también actriz Maribel Verdú. Durante un encuentro con los medios, Verdú habló con entusiasmo de su participación en La casa de los espíritus, la conocida novela de Isabel Allende, destacando la importancia de su papel.

Maribel Verdú posando para la prensa | Gtres

Sin embargo, cuando fue preguntada por Aitana, su reacción fue inmediata: una expresión de sorpresa y un claro gesto de evitar el tema con un: "Ohhhh" dejando entrever que, al igual que su amiga, prefiere mantenerse al margen de la polémica.