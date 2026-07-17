Sara Carbonero presume orgullosa del talento de su hijo menor, Lucas, durante sus vacaciones

Sara Carbonero ha aprovechado la llegada del verano para hacer las maletas y disfrutar de unos días de tranquilidad junto a sus dos hijos, Martín y Lucas. Después de unos meses especialmente complicados, la periodista ha encontrado en el mar, la naturaleza y la compañía de los pequeños el mejor refugio para desconectar de todo.

Aunque no ha querido desvelar el destino que ha elegido para estas vacaciones, Sara sí ha compartido con sus seguidores algunos detalles de la escapada. A través de sus redes sociales, ha enseñado espectaculares atardeceres, aguas cristalinas y varios de los momentos que ha vivido en familia.

Historia de Sara para Instagram | Instagram

Sin embargo, entre todas las imágenes ha habido una que ha sido especialmente importante para ella. En la fotografía, Sara ha aparecido muy relajada mientras disfrutaba del paisaje, pero quien realmente ha acaparado todo el protagonismo ha sido la persona que se encontraba detrás de la cámara: su hijo Lucas.

Fotografía hecha por su hijo Lucas | Instagram

El pequeño ha sido el encargado de hacerle la foto y, a juzgar por el resultado, parece que se le da bastante bien. Orgullosa del talento de su hijo, la periodista no ha dudado en compartir la imagen y presumir de su buen ojo como fotógrafo. Y es que Lucas no solo ha sabido encontrar el mejor encuadre, sino que también ha conseguido captar a su madre en uno de los momentos más tranquilos de sus vacaciones.

Sara siempre ha intentado proteger la intimidad de Martín y Lucas y apenas ha mostrado sus rostros públicamente. Sin embargo, sí ha compartido de vez en cuando pequeños detalles sobre sus gustos, sus aficiones y los planes que hacen juntos.