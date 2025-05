Elena Tablada, ¿cómo ha cambiado su relación con David Bisbal desde que se separaron hace 20 años?

Elena Tablada ha sido premiada este lunes en Madrid, la diseñadora ha sido escogida como Madre del Año en la quinta edición de los Premios Mujer de la revista Fearless. Unos premios donde también otras galardonadas otras famosas mujeres: Sonsoles Ónega, Hiba Abouk, Antonia DellAtte o Karla Sofía Gascón.

Un premio que Elena Tablada ha recibido muy agradecida, ya que el trabajo de madre nunca es fácil: "Es el mejor premio que me pueden dar. Es de lo más inspiracional que hay. O sea, no soy, ojalá fuera Madre del Año, pero sí es verdad que todos los días lo intento. Así que bueno, se agradece que te reconozcan de esa manera". Y es que, como ella misma reconoce, sus hijas, Ella Bisbal de 15 años y Camila Ungría, que tiene 5 años, son "el mejor logro que he hecho en mi vida. Gracias a ellas son las personas que me inspiran a ser la arquitecta de mi propia paz, a reconstruirme, a ser sanadora, a ser, bueno, polifacética...".

Elena Tablada, en los Premios Mujer de la revista Fearless | Gtres

Una carrera como madre que, en ocasiones, ha sido bastante complicada. Especialmente a raíz de las dos separaciones de los padres de sus hijas: David Bisbal y Javier Ungría.

Javier Ungría y Elena Tablada | Gtres

Y aunque ya conocemos que su relación con Javier Ungría actualmente es bastante complicada, lo cierto que los primeros años después de separarse de Bisbal (estuvieron juntos de 2005 a 2011, rompieron un año después de que naciese su hija Ella), pero ahora la expareja mantiene una relación cercana y cordial por el bien de su hija: "Son 20 años, hemos tenido de todo y supongo que con el papá de Camila también será igual. Pero hay épocas buenas, épocas malas. Es parte de la vida y de la ex vida".

David Bisbal y Elena Tablada | Gtres

Y es que, muy sincera, Elena Tablada reconoce que ahora mismo preferiría tomarse un café con otra persona que con Javier Ungría pero sí tiene esperanzas de que su relación mejore con el paso del tiempo: "Yo siempre estoy por la labor y por mis hijas. Si yo estoy bien, ellas van a estar bien, si sus papás están bien, ellas van a estar bien. Entonces eso es lo importante".

Sobre la que también ha hablado, ha sido sobre Chenoa. Y es que desde que la conoció, Tablada habla muy bien de la cantante: "Me cayó súper bien y siempre tengo palabras buenas para ella".