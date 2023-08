Las duras imágenes de Bella Hadid al empeorar su salud por su enfermedad: ¿Qué le ocurre?

Ya han pasado más de 10 años desde que Bella Hadid fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme, una que también sufre su hermano pequeño Anwar. Fue en el año 2012. Desde entonces, la modelo se alejó de las pasarelas y puso el foco en su enfermedad, siendo transparente con ella y compartiendo las consecuencias y efectos, tanto físicos como mentales, que estaba experimentando.

Fuertes dolores, brotes de fatiga o un impacto negativo en su salud mental fueron algunas de las secuelas que fue relatando, pero siempre con un mensaje positivo y dejando claro que no dejaba de hacer su vida, por mucho que tuviese que atender el tratamiento de la enfermedad. No obstante, el pasado mes de julio saltaron las alarmas por su estado de salud y algunos medios señalaron un hipotético ingreso en una clínica de desintoxicación.

A Bella Hadid no se le veía desde el pasado mes de octubre en los desfiles de Emerge Fashion Show 2022, en Catar, y en Miu Miu. De hecho, la preocupación se hizo evidente cuando no acudió a la MET gala en 2023 ni se dejó ver por el Festival de Cannes. Pero todo tenía una explicación.

Bella Hadid, en plena lucha contra el Lyme

La hermana de Gigi Hadid se encontraba luchando activamente contra la enfermedad de Lyme, una infección con la que convive desde los 16 años causada por la picadura de una garrapata. Se trata de una afección que han sufrido otros famosos como Justin Bieber, que tuvo que hacer un parón en su carrera profesional tras anunciar que padecía dicho trastorno. Pero, al parecer, el duro camino de la modelo ha terminado. O al menos, así lo ha querido dejar saber.

En los últimos días, Bella Hadid ha compartido un comunicado en redes sociales donde deja claro que se encuentra bien. "Por fin sana", publicaba. Junto al mensaje positivo, la modelo ha incluido unas duras imágenes en las que se muestra de la manera más humana y desvela algunos de los momentos más complicados de su tratamiento. Sofá, cama, pruebas médicas o vías en el brazo, figuran entre las instantáneas que han conmocionado a todos.

Un mensaje positivo a sus seguidores

Junto a las duras imágenes de su proceso, Bella Hadid ha compartido un positivo mensaje a sus más de 59 millones de seguidores en Instagram. "A la pequeña que sufrió estaría tan orgullosa de mi yo adulta por no renunciar a mí misma", explicaba y hacía referencia al camino que había recorrido. Sin embargo, su mensaje destaca por sus palabras de agradecimiento a sus familiares, amigos y más llegados, como su madre o incluso su mascota.

"Agradecida con mi mami por mantener todos mis registros médicos, estar a mi lado, nunca apartarse de mi, protegerme, apoyarme. Vivir en este estado, empeorar con el tiempo y el trabajo, mientras trataba de enorgullecerme a mí, a mi familia y a las personas que me apoyan, me había afectado de una manera que realmente no puedo explicar", compartía.

"Estoy bien y no tienen que preocuparse", añade, además de dejar entrever que ha superado esta etapa. "No cambiaría nada por nada del mundo. Si tuviera que pasar por todo esto nuevamente, para llegar aquí, a este momento exacto en el que estoy ahora, con todos vosotros, finalmente saludable, lo haría todo de nuevo. Me hizo ser quien soy hoy", confesaba.