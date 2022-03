La supermodelo de 25 años, Bella Hadid, ha concedido una entrevista a la revista 'Vogue' en la que ha revelado algunos secretos que llevaba escondiendo a la prensa desde su adolescencia, como por ejemplo, la operación estética a la que se sometió con tan solo 14 años de edad.

La joven contaba haberse arrepentido de esta decisión que tomó en el pasado. Bella se operó la nariz cuando tan solo era una adolescente: "Ojalá hubiera conservado la nariz de mis antepasados. Creo que me habría convertido en eso. La gente piensa que me jodí la cara por completo debido a una foto mía cuando era adolescente en la que se me veía hinchada", expresaba.

Además, manifestaba su descontento con respecto a que la gente se invente operaciones estéticas que no se ha hecho y que simplemente está diferente porque se ha hecho más mayor y se ha desarrollado: "Estoy bastante segura de que no eres igual ahora que cuando tenías trece años, ¿verdad? Nunca he usado filtros. Vamos a poner fin a eso".

"No tengo ningún problema con eso, pero no es para mí. Quien piense que me he levantado los ojos o como se llame, ¡es cinta facial! El truco más antiguo del libro", contaba indignada a la mencionada revista.

Finalmente, Bella terminaba expresando sus sentimientos: "He tenido este síndrome del impostor donde la gente me hizo sentir que no merecía nada de esto. La gente siempre tiene algo que decir, pero lo que tengo que decir es que siempre he sido malinterpretada en mi industria y por las personas que me rodean", comentaba tajante.

