Diego Matamoros aclara el motivo de su ruptura con Marta Riumbau: "Teníamos diferentes formas de ver la vida"

Diego Matamoros y Marta Riumbau comenzaron su relación en 2022 y estuvieron juntos casi dos años. Después de separarse, Marta decidió convertirse en madre soltera de su hija Julieta. Tras poner fin a su relación, ambos continuaron viviendo juntos durante un tiempo, algo que generó mucho revuelo.

Diego Matamoros y Marta Riumbau | Gtres

Sin embargo, hace un mes, Marta confirmó que ya no compartían hogar. En diciembre del año pasado, Diego fue preguntado por cómo era esta convivencia y explicó que, aunque ya no eran pareja, mantenían una relación sana y de amistad.

Diego ha querido zanjar las dudas sobre su ruptura con Marta y ha decidido hablar sobre ello a través de una historia en Instagram. En una ronda de preguntas y respuestas, un seguidor le ha preguntado sobre cuál había sido el motivo de su separación, a lo que él ha respondido: "Creo que ambos hemos seguido diferentes caminos y somos felices con ello".

Historia de @diegomatflo | Instagram

El influencer ha dado a entender que es un tema sobre el que no quiere seguir hablando, Diego ha comenzado su respuesta con un mensaje muy claro: "Espero zanjar este tema ahora, ya que no quiero hablar más de ello".

Después ha explicado que la razón de la ruptura ha sido diferencias entre ellos: "Teníamos diferentes formas de ver la vida y la relación en sí, pero siempre nos hemos querido desde el respeto y nos unen muchas cosas, entre ellas nuestro maravilloso Amarok".

Ha querido dejar claro que la separación no se debió a terceras personas ni a ningún problema grave entre ellos: "No siempre hay que acabar mal con la persona que quieres, la vida no siempre es perfecta y las relaciones menos", ha expresado.

Recientemente, algunos seguidores de Diego han especulado con la posibilidad de que estuviera viviendo con su hermana Laura Matamoros, ya que ella publicó una foto en la que aparecía Diego en su cocina junto a su sobrino. Sin embargo, Laura recientemente aclaró que su hermano sigue viviendo en su propia casa y que solo había pasado unos días con ella.

Diego Matamoros con sus sobrinos en casa de su hermana Laura | Instagram

Con este mensaje, Diego pretende poner fin a los rumores, dejar claro que su relación con Marta ha terminado bien, y que no tiene intención de seguir hablando del tema.