FALLECIDO EN OCTUBRE DE 2023
Nuria González guarda silencio ante todo lo que Mar Flores ha dicho de su marido, Fernando Fernández Tapias
Nuria González ha sido grabada este miércoles en Madrid. Unas imágenes muy esperadas, y es que hay mucho interés por saber qué opina de las declaraciones que hizo Mar Flores en El Hormiguero sobre su marido, Fernando Fernández Tapias, que falleció en octubre de 2023.
Esta semana, Mar Flores se ha convertido en la auténtica protagonista tras sincerarse en El Hormiguero y hablar de algunas etapas de su vida, de las que no se había pronunciado antes, con motivo de la publicación de sus memorias, Mar en calma. Un libro que presentó este lunes en el plató de Pablo Motos y que ha generado un gran revuelvo.
En la entrevista, la modelo habló de sus relaciones y de los dos hombres a los que ella considera los hombres de su vida: Fernando Fernández Tapias y Lequio. Y es que ambos fueron imprescindibles para que Mar pudiese recuperar a su hijo Carlo, fruto de su matrimonio con Carlo Costanzia, tras su separación del italiano.
Durante estos años, mucho se especuló con que los tres habían protagonizado un triángulo amoroso. Algo que Mar por fin quiso aclarar asegurando que en ningún momento mantuvo relaciones paralelas con Lequio y Tapias.
Además, Mar contó que, pese a todo lo que se habló sobre la relación que mantenía con el famoso empresario naviero, ambos conservaban una buena relación. Incluso relató que el gallego organizó todo para poder despedirse de ella antes de su fallecimiento, en octubre de 2023.
Unas declaraciones sobre las que ahora han preguntado a Nuria González, viuda de Tapias, quien ha preferido no responder a la prensa y mantenerse discreta, como siempre en todo lo relacionado con su marido.
