Dabiz Muñoz impacta al probarse el vestido que Cristina Pedroche llevó en las últimas Campanadas de Antena 3

El clásico de todos los años vuelve a hacerse realidad: ¡Dabiz Muñoz ha posado al más puro estilo Cristina Pedroche con el vestido que la presentadora lució en las últimas e históricas Campanadas de Antena 3!

Este 2022 el chef no ha querido pasar por alto la tradición que inició hace ya unos años y este sábado 31 de diciembre ha dejado inmortalizado en su perfil el look con el que la colaboradora de 'Zapeando' se puso al frente de las Campanadas 2021-2022 junto a Alberto Chicote.

Luciendo la pieza de museo perteneciente a la colección primavera-verano 1991 del español Manuel Piña, el cocinero, convertido en "un insecto indefinido que está a punto de renacer", no se ha olvidado del casco metalizado de Manuel Albarrán bajo el que ha ocultado su cresta y por el que, en un principio, muchos creyeron que Cristina Pedroche se había rapado el pelo.

Ahora, un año más ha cautivado con su esperadísimo posado al que, por supuesto, ha vuelto a acompañar de un significativo y divertido mensaje: "Hoy me miro al espejo y me siento desatado, me veo estratosféricamente glamouroso, sensual y peligrosamente atractivo! Hola Cristina Pedroche, no te pido que lo superes, solo iguálamelo esta noche si puedes…😜 Divoxo por un día!!!!"

Así fue el vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas de Antena 3

Su apuesta para sorprender este pasado año se trató de un diseño transparente, confeccionado en tafetán calado iridiscente con acabados metálicos, que agregaba dos aros para aportar volumen geométrico simulando el caparazón de un escarabajo.

Un vestido inspirado en la metamorfosis de los insectos y reptiles, pero "sobre todo en su renacer tras abandonar su antigua piel", tal y como aseguró la propia Cristina Pedroche.