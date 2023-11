Dabiz Muñoz confiesa que ha hecho "trampas" para ponerse los vestidos de Cristina Pedroche de las Campanadas: "No me cerraba la cremallera"

Uno de los días más emocionantes del año está a la vuelta de la esquina: las Campanadas. Como ya se ha convertido en tradición, todas las miradas están puestas en el vestido que lucirá Cristina Pedroche; una auténtica obra de arte que ya se lleva cocinando tiempo atrás. Pero, en esta historia también hay otro protagonista: Dabiz Muñoz.

El chef, como cada año, se pondrá el vestido de la presentadora de Password y lo lucirá con mucho orgullo. Una tarea que en varias ocasiones no ha sido fácil, como así ha confesado él mismo a los micrófonos de Europa Press durante la presentación de su figura en el Museo de Cera.

Dabiz Muñoz y su figura en el Museo de Cera | Gtres

"Ahora hay dos eventos importantes. Está el evento de Cristina el día 31, pero está el mío el 30 por la mañana. Pero mira, yo creo que este año llego en forma, llego fino, porque ha habido años en los que me ha costado mucho ponerme el vestido", se ha sincerado.

Se acercan las Navidades y el chef de Diverxo no puede pensar en otra cosa: "Recuerdo un par de años o tres que no me cerraba la cremallera por detrás y había que hacer un poco de trampa para que pareciese que lo llevaba puesto bien", ha revelado.

Además, ha confesado que ya ha visto todo el estilismo que este 2023 lucirá Cristina Pedroche en la Puerta del Sol: "Es espectacular". Confeccionar este look tan aclamado por los telespectadores es una laboriosa tarea que requiere de muchos meses y mucho talento: "La verdad es que el trabajo que hacen ella y Josie durante todo el año, que es un trabajo muy creativo, yo creo que la gente fliparía si viesen todo lo que tiene detrás, hasta el nivel conceptual".

Una vez más, en palabras de Dabiz, se han reinventado: "Tiene un mensaje súper bonito y súper potente. Lo más difícil cuando hablamos de cosas únicas y de cosas creativas es seguir haciendo cosas nuevas. Este año, otra vez, se han vuelto a reinventar y lo van a volver a reventar, sin duda".

Primeras declaraciones sobre su paternidad

El chef también se ha pronunciado por primera vez sobre la paternidad, esa que experimentó el pasado mes de julio cuando nació la pequeña Laia. "Estoy súper feliz", ha sentenciado. Eso sí, ha confesado estar durmiendo "lo que se puede", pero encantado de la vida con esta nueva etapa junto a la que fuera presentadora de Pekín Express.

Pero, ¿cómo lo hace para compaginar su trabajo con su faceta como padre? "Pensé que antes sacaba la energía, porque yo monté DiverXo con 27 años. Sigo siendo joven, pero ya tengo 43. Ya no solo antes salía de trabajar a las 12 de la noche o a la 1 y me iba a correr 12, 14 kilómetros por la noche. Luego me acostaba, dormía 5 o 6 horas y me levantaba como nuevo. Evidentemente, eso ya no pasa".

Dabiz ha explicado cómo ha descubierto esas pequeñas cosas que le hacen sentirse bien: "Cuidarme la alimentación mucho, hacer mucho deporte, meditar, intentar tomarme las cosas de otra forma, también mi psicóloga me ayuda mucho".