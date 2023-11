Cristina Pedroche, llena de orgullo en la presentación de la figura de Dabiz Muñoz en el Museo de Cera

Día inolvidable y muy especial para Dabiz Muñoz, que este martes ha inaugurado su propia figura en el Museo de Cera de Madrid. Un reconocimiento a su carrera y a su trayectoria como chef en el que, como no podía ser de otra manera, ha estado arropado por Cristina Pedroche, incapaz de disimular su orgullo entre el público.

La pareja, que acaba de celebrar su 8º aniversario de boda, y el pasado 14 de junio dieron la bienvenida a su primera hija en común, ha derrochado una vez más complicidad y cercanía, demostrando que están tan enamorados como el primer día.

Dabiz Muñoz y su figura en el Museo de Cera | Gtres

En esta divertida presentación, se mantenía la esperanza de que presentasen a la pequeña Laia y protagonizasen su primer posado familiar. No obstante, el chef y la presentadora han optado por mantener a la pequeña alejada de los focos.

Feliz y sin disimular su orgullo, la presentadora de Password ha asistido emocionada al momento en el que su marido ha inaugurado su propia figura de cera; figura caracterizada con su uniforme de Diverxo y su mítica cresta-. Dabiz Muñoz ha posado divertido imitando la pose de su doble.

Cristina Pedroche en el Museo de Cera | Gtres

"Me encanta la figura de Marido. Ahora tengo Marido x2, ojalá supiera cocinar también y así cuando Dabiz no pueda, que la figura me cocine", ha compartido la de Vallecas.

Hasta allí también se han desplazado los padres del cocinero, con los que la colaboradora de Antena 3 ha compartido confidencias demostrando la maravillosa relación que mantiene con sus suegros.

Quien tampoco se ha perdido perder este día ha sido Miki Nadal, uno de los mejores amigos de la pareja, protagonizando la anécdota del día. "Este momento ha sido lo más. Dabiz viendo su figura de cera por primera vez y sale Miki", ha compartido Cristina junto a un vídeo en el que el cómico se ha vestido igual que su amigo, levantando así las risas de los allí presentes.