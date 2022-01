Cristiano Ronaldo ilumina el Burj Khalifa con el rostro de Georgina Rodríguez por su cumpleaños

Georgina Rodríguez celebra su 28º cumpleaños con el estreno de su documental 'Soy Georgina' en Netflix, sin embargo, lo que la mujer de Cristiano Ronaldo no se esperaba, es que el regalo de su chico fuera ir a pasar estos días tan especiales, nada más y nada menos que, a Dubái.

Y así fue, Georgina, Cristiano y sus cuatro hijos hicieron las maletas y emprendieron un viaje de ensueño en el que ha habido todo lujo de detalles. Sin faltar, por supuesto, una impresionante fiesta de cumpleaños en la que, tal y como se puede observar en las instantáneas publicadas por Rodríguez en su cuenta de Instagram donde tiene más de 30 millones de seguidores, no ha faltado de nada: globos, tarta, regalos, comida...

Rodeada de los que más quiere, la modelo ha disfrutado de un día en la playa y, al caer la noche, el futbolista tenía otra sorpresa preparada Georgina: ha utilizado la fachada del Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo para felicitarla. Se puede leer: "Felicidades Gio", junto a una fotografía de la modelo.

Al terminar el fantástico día, Georgina no dudaba en publicar una serie de instantáneas en las que hacía un pequeño resumen de todas las vivencias que había tenido en la celebración de su cumpleaños, y aprovechaba para agradecer a todas las personas que se habían involucrado en hacer que lo pasara tan bien en este día tan especial.

"Así acaba este emocionante día. No me salen las palabras. Gracias, Gracias y Gracias Cristiano. No me puedes hacer más feliz cada día. Gracias Dubái por tratarnos tan bien siempre y hacernos sentir como en casa. Gracias a todos los que habéis trabajado para que este día sea tan especial. Y gracias a todos los que siempre estáis y os alegráis por mi felicidad y la de mi familia. Se os quiere con el corazón".

"Dreams come true" (Los sueños se hacen realidad), con estas palabras, la influencer terminaba de celebrar su 28º cumpleaños rodeada de su familia y emocionada por estar cumpliendo todos sus sueños. Aprovechaba esta publicación, para subir a sus redes nuevas fotografías y dar más detalles de todas las sorpresas que ha tenido en su cumpleaños.

...

Seguro que te interesa

Georgina Rodríguez emocionada tras cumplir uno de sus mayores sueños en Madrid