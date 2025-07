La contundente respuesta de Verdeliss a los comentarios, tipo "cómete un cocido", que recibe a diario por estar delgada

Estefi Unzu, más conocida en redes como Verdeliss, lleva el deporte en las venas. En los últimos meses ha demostrado que su resistencia no tiene límites: primero, completó el exigente World Marathon Challenge (siete maratones en siete días en siete continentes diferentes), y, tan solo doce días después, volvió a superarse al cruzar la meta en primer lugar tras una carrera de 100 kilómetros en Australia. Aún así, no han faltado quienes han preferido centrarse en su físico, cuestionando su delgadez en lugar de reconocer su esfuerzo.

Lejos de quedarse en silencio, Verdeliss ha utilizado sus redes sociales, donde la siguen más de un millón y medio de personas, para responder con firmeza a todos aquellos que cuestionan su físico. "Estas demasiado delgada", "Cómete un cocido", "Qué horror"... son solo algunos de los comentarios que la influencer, atleta y madre de ocho hijos recibe a diario, tal y como ella misma ha compartido. Palabras que, lejos de hundirla, la han llevado a reflexionar.

"Hay gente que se empeña en que no te gustes. Cambia", continuaba la creadora de contenido, antes de lanzar una pregunta directa a sus seguidores: "¿Por qué motivo?". Con un carrusel de fotografías en el que se la ve disfrutando de una de sus pasiones, el atletismo, Estefi ha reivindicado la libertad de sentirse bien con uno mismo, poniendo como ejemplo su propio camino como atleta y madre de ocho hijos.

"El cuerpo de estas fotos se estaba cascando un maratón a 13 días de correr los exigentes 90 km de Comrades. Y creedme cuando os digo que hay que tener un físico jod***ente privilegiado", ha escrito Verdeliss, cansada de que se ponga en duda su salud por su aspecto físico. En la misma publicación ha añadido: "El mismo que cuando le propuse ser madre, obedeció...llevando a término incluso gemelas. Gestó, parió, lactó, sigue criando. 8 seres humanos". Y es que Verdeliss se hizo popular en redes precisamente por mostrar su día a día como madre, primero de tres hijos y, con el tiempo, de ocho.

Los 8 hijos de Verdeliss | Instagram @verdeliss

Aún así, la creadora de contenido lo ha dejado muy claro: su cuerpo está fuerte y responde. "Me lleva, me trae, está saludable. Lo maltrato soberanamente con falta de horarios y deprivación de sueño… pero, como un templo, sigue sosteniendo mi sonrisa". Y lo más importante es que está en paz consigo misma: ¡Ay amigas! Tendré mil taritas, inseguridades y pensamientos sobre mí misma...pero me gusta este cuerpito. FUNCIONA. Fin de la historia. Quien quiera crearme un complejo, tiene la batalla perdida".

En definitiva, nada ni nadie detiene a Verdeliss. Ni los comentarios despectivos sobre su físico ni los retos extremos a los que se enfrenta, como esas kilométricas maratones que no dejan de sorprendernos. Así que, siguiendo su consejo: "Cuidaos, valoraos, quereos en la diversidad y a quien opine de tu estética ya tiene dos problemas: enfadarse y desenfadarse. ¡Las chicas listas jugamos en otra liga!".